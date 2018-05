Att streama Kalmar FF - Hammarby IF är eftertraktat men enkelt. Allt du behöver är ett konto på CMore, vilket tyvärr inte är gratis. Men med ett CMore-konto är det bara att välja och vraka bland alla allsvenska matcher.

Match: Kalmar FF - Hammarby IF, Allsvenskan

Datum & tid: Söndag den 27 maj, kl. 17:30

Arena: Guldfågeln Arena, Kalmar

Streama Allsvenskan med CMore

Sista omgången av vårsäsongen

Efter helgens matcher går Allsvenskan 2018 in i VM-uppehåll, trots att Malmös Arnor Traustason (Island) och Norrköpings Ian Smith (Costa Rica) är de enda allsvenska spelarna som är uttagna i VM.



Bland vårsäsongens sista matcher finner vi flera godbitar. På lördag spelas AIK - IFK Norrköping samt Östersund - BK Häcken. Under söndagen spelas hela sex matcher i Allsvenskan.



På Guldfågeln Arena tar Kalmar FF emot Hammarby IF, med avspark klockan 15:00 under söndagseftermiddagen. Detta är den andra gången Nanne Bergstrand ställs mot Hammarby sedan han lämnade klubben för ett drygt år sedan. Förra gången slutade det med 2-0-seger för Kalmar.

Trolig laguppställning, Kalmar

Hägg

Dyrestam – Agardius – V. Elm – Akas

Hiago – H. Hallberg – Romário – M. Hallberg

P. Diouf – Fejzullahu



Skador: Emin Nouri, Filip Sachpekidis, Tobias Eriksson

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Hammarby

Wiland

Sandberg – Paulsen – Fällman – N. Borges

Andersen – Junior

Khalili – Tankovic – Hamad

Djurdjic



Skador: Erkan Zengin, Kennedy Bakircioglü

Avstängningar: -

Speltips

Hammarby får inför denna match tillbaka centralmittfältaren Jeppe Andersen, som missade derbyt mot AIK på grund av avstängning. Det är en viktig spelare att få in igen, särskilt nu när Kennedy går skadad.



Kalmar FF har efter en stark inledning på Allsvenskan börjat gå sämre, och laget har förlorat sina två senaste matcher. En av dessa matcher var dessutom mot bottenlaget Brommapojkarna.



För Hammarbys del har det också skett en tillfällig nedgång i resultaten. Laget åkte på sin första förlust för säsongen när AIK kom på besök till Tele2, men man är alltjämt serieledare.



Hammarby har inte vunnit i Kalmar sedan år 2004, utan har sedan dess åkt på sex förluster och spelat två oavgjorda. Man ska inte bortse från historiens kraft, och Nanne Bergstrand är förmodligen den allsvenska tränare som, utöver Stefan Billborn, känner Hammarby bäst.



Dock har Hammarby ett starkare lag än på länge, och vi ska inte räkna ut dem. Vi går för en chansning, och spelar på ett oavgjort resultat till 3.50 gånger pengarna. Sist vi tippade X var i Häcken – AIK i onsdags, och den matchen slutade 1-1.