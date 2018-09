Läs vår införrapport till IK Sirius - Hammarby IF, med allt du behöver veta om matchen.

IK Sirius - Hammarby IF: Live stream, speltips & laguppställning

Streama IK Sirius – Hammarby IF Det är mycket enkelt att streama Sirius – Hammarby live. Allt du måste ordna är dig ett konto och abonnemang på CMore. Abonnemanget du behöver för att se matchen är CMore Mycket Sport, vilket kostar 199 kronor i månaden och ger dig tillgång till massor av matcher från Allsvenskan. På CMore kan du titta på Sirius – Hammarby med hög bildkvalitet, och du kan titta live såväl som pausa och se matchen i efterhand. Det är inte gratis, men för att se fotboll från Allsvenskan måste man dessvärre betala. Du får åtminstone kolla bra fotboll, och 199 kronor i månaden är inte mycket för att se sändningar från Allsvenskan varje dag. Det är möjligt att se din live stream direkt från valfri plattform, det vill säga mobil, dator, surfplatta, TV fungerar lika bra. För att titta på matchen TV är det dock av vikt att ha en Smart-TV, Apple TV, Chromecast eller HDMI-kabel. Match: IK Sirius - Hammarby IF, Allsvenskan

Datum & tid: Måndag den 17 september, 19:00

Arena: Studenternas IP, Uppsala

Stream: CMore Streama Allsvenskan Titta på Sirius – Hammarby på TV För att se Sirius – Hammarby på TV är du i behov av CMore Fotboll, då det är kanalen som visar matchen. Matchen har avspark 19:00, men Cmore drar igång sin sändning redan 18:45 med studio med Hasse Backe och Anna Brolin. Kommentatorer är Jon Persson och Mats Lilja. Du behöver inte TV-kanalen för att se studiosändningen, utan det räcker med Cmore-konto med abonnemanget CMore Mycket Sport. Trolig laguppställning, Sirius L. Jonsson

Björkström – Eishwold – O. Pehrsson – K. Larsson

Saeid – Lindberg – Åhman-Persson

Lundholm – Haglund – Gustafsson Skador: Abdul Razak, Elias Andersson, Karvan Ahmadi (tveksam)

Avstängningar: Ian Sirelius Trolig laguppställning, Hammarby Wiland

Sandberg – Paulsen – Fällman – Borges

Barny – Junior

Rodic – Tankovic – Hamad

Djurdjic



Skador: -

Avstängningar: Jeppe Andersen Hammarby har chans att skapa årtiondets derby Igår spelades två matcher som påverkar både Sirius och Hammarby i allra högsta grad. Skandalomsusade Brommapojkarna lyckades bortabesegra Djurgården, vilket skickade ned Sirius till kvalplatsen. Sirius måste vinna idag för att ta sig tillbaka till säker mark. För Hammarby var gårdagen desto mer glädjande. IFK Norrköping besegrade AIK, vilket innebar AIK:s första förlust i Allsvenskan den här säsongen. En närmast makalös svit som alltså fick se sitt slut igår. För tabellen innebar detta att det numera bara skiljer fem poäng mellan AIK och Hammarby, och vinner Hammarby idag har de alltså läge att ta sig förbi AIK när lagen möts på söndag. AIK:s guldhjältar från 2009 – var är de nu? Hammarby kommer till matchen utan viktige mittfältskuggen Jeppe Andersen. Ersätter Andersen väntas Junes Barny göra. Dessutom har Serge-Junior Martinsson Ngouali haft knäproblem på sistone, men han är med i dagens matchtrupp och ska därmed vara redo ikväll. Jiloan Hamad, Nikola Djurdjic och Neto Borges är alla ett gult kort ifrån en matchs avstängning, och vill de undvika att missa derbyt är det bäst att de inte tar några onödigt fula tacklingar ikväll. IK Sirius står utan yttern Ian Sirelius, som är avstängd till dagens match. Man har dessutom en handfull skador. Quiz Allsvenskan 2018 Speltips Efter förlusten mot Djurgården för ett par veckor sedan hamnade Hammarby plötsligt fem poäng bakom det AIK som vann match efter match. På grund av AIK:s förlust igår har Hammarby återigen allt i egna händer, och man kommer in i den här matchen med full fokus på att ta tre poäng. Före förlusten mot Djurgården hade Hammarby fem segrar och ett kryss på sina sex senaste matcher. Sirius däremot har en oerhört tung tid bakom sig. Laget har tre raka förluster, och de två senaste av dessa har förlorats med 0-5 respektive 0-4. Uppsalaklubben har för tillfället inte den form som krävs för att ta poäng av en guldkandidat. Vi tror stenhårt på den raka 2:an, och spelar den till oddset 1.61 på Bet365. Tips: Hammarby vinner

Odds: 1.61, Bet365

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.