Sirius – GIF Sundsvall stream

Den kanal som TV-sänder Sirius – GIF Sundsvall är CMore, då de sitter på rättigheterna att visa Allsvenskan.



För att se matchen behöver du skaffa ett CMore-abonnemang, vilket tyvärr inte är helt gratis. Men för bara 199 kr/månaden kan du se alla matcher från Allsvenskan.



CMore visar matcherna i HD-kvalitet och det är möjligt att titta streama IK Sirius - GIF Sundsvall live/direkt från din mobil/smartphone, dator/laptop, surfplatta/iPad eller TV.

Match: IK Sirus - GIF Sundsvall, Allsvenskan

Datum & tid: Tisdag den 3 juli, 19:00

Arena: Studenternas IP, Uppsala

Stream: CMore

Trolig laguppställning, Sirius

Wulff

Larsson – Eishwoldh – Pehrsson – Arvidsson

Ogbu – Haglund – Gustafsson

Vechhia – Maholli – Sirelius



Skador: Daniel Jarl, Elias Andersson, Karvan Ahmadi, Moses Ogbu (tveksam), Christer Gustafsson (tveksam)

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, GIF Sundsvall

Eskelinen

Björkander – Moros – Myrestam

Tamimi – Ciercoles – Batanero – Olsson

Wilson – Hallenius – Gall



Skador: Chidi Dauda Omeje

Avstängningar: -

Allsvenskan återupptas denna vecka

Just nu är alla fokuserade på VM, och febern är hög här i Sverige när vi för tillfället är ett av tolv lag kvar i turneringen.



Men samtidigt som VM går in i slutfasen ska det spelas fotboll i Sverige. Allsvenskan drar igång igen denna vecka, och först ut är en hängmatch mellan IK Sirius och GIF Sundsvall. Matchen skulle spelats i början av säsongen men fick skjutas upp på grund av dåligt väder. I helgen återupptas Allsvenskan på riktigt.



IK Sirius har varit en stor besvikelse i år, och ligger sist med bara 5 inspelade poäng på 11 matcher. GIF Sundsvall ligger på nionde plats, och imponerade under vårsäsongen med ett iögonfallande spel. Lagets viktigaste spelare har varit spanske mittfältaren David Batanero, amerikanske yttern Romain Gall och anfallaren Linus Hallenius.

Speltips

Det är inte lätt att tippa en match så här direkt efter ett långt uppehåll, i och med att det är svårt att veta exakt vart lagen står. Däremot kan vi väl åtminstone säga att vi har betydligt högre förtroende för Sundsvall än för Sirius.



Under hela vårsäsongen imponerade Sundsvall med sitt fina offensiva spel, och man har dessutom tagit poäng. Lagets resultatrad (inte formation) är 4-3-3, medan Sirius motsvarighet är 1-2-8.



Sirius spelar visserligen på hemmaplan, men den enda segern Uppsalalaget tagit kom i Borås. Det verkar alltså inte vara någon större fördel att de får operera på egen mark.



2 gånger pengarna på ”Sundsvall, insatsen tillbaka vid oavgjort” får anses vara ett väldigt bra spel. Vi hugger på det direkt. Spelet hittar ni på Bet365.