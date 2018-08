IFK Norrköping – Hammarby IF live stream De som vill titta på IFK Norrköping – Hammarby IF är många. Det går att se matchen även om du saknar Tv-kanalen som sänder matchen, vilket är C More Fotboll.



Det går nämligen att streama alla matcher från Allsvenskan med ett konto på CMore. Skaffa ett konto där med det rätta abonnemanget, ratta in matchen på Östgötaporten och se IFK Norrköping – Hammarby direkt från din dator, Tv, mobil, iPad eller vad helst du önskar att se matchen med.



Matchen visas i hög bildkvalitet, HD, och går att se direkt men det fungerar även att pausa eller att spola tillbaka och titta i efterhand. Det är dock tyvärr inte gratis. Match: IFK Norrköping - Hammarby IF, Allsvenskan

Datum & tid: Måndag 13 augusti 19:00

Arena: Östgötaporten, Norrköping

Stream: CMore Streama Allsvenskan Trolig laguppställning, IFK Norrköping Petersson

Dagerstål – Johansson – Fjoluson

Krogh Gerson – Fransson – Thern – Skrabb

Moberg Karlsson – Sigurdsson



Skador: Andreas Blomqvist

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Hammarby Wiland

Sandberg – Paulsen – Fenger – Borges

Andersen – Junior

Svendsen – Tankovic – Hamad

Djurdjic



Skador: -

Avstängningar: - Norrköping gör ännu en stark säsong Sedan IFK Norrköping chockade Sverige genom att, som tippat botten/mittenlag, vinna Allsvenskan 2015 har man varit ett lag att räkna med varje år. Spelare som Alexander Fransson, Christoffer Nyman och Emir Kujovic försvann kort efter guldet men 2016 blev det ändå en tredjeplats och året därpå en sjätteplats.



I år har man värvat in spelare som Simon Thern och Jordan Larsson, och även om den sistnämnde inte varit någon riktig succé har det gått bra för laget. Under sommaren kom dessutom Alexander Fransson tillbaka, och man har onekligen nycklarna för att ta ett nytt guld till staden. Hammarby har överträffat alla förväntningar Hammarby IF var det inte många som trodde på inför säsongen. Laget tippades av de flesta att hamna i mitten av Allsvenskan, precis som man gjort de två föregående åren. När Allsvenskan 2018 väl drog igång gick resultaten Hammarbys väg, men inte utan att den breda massan avfärdade segertåget med att Hammarby haft ”lätt motstånd, tur, tillfälligheter” och så vidare.



I takt med att månaderna passerade och matcherna spelades kunde inte ens de största kritikerna avfärda Hammarby från att vara ett lag att räkna med. Denna säsong har Hammarby vänt underläge till seger mot regerande mästarna Malmö FF, fallit ihop men hållit undan mot högpresterande GIF Sundsvall, utklassat alla nykomlingar och vunnit matcher utan att övertyga till 100 procent. Laget har dessutom förvandlat 1 poäng till 3 vid två tillfällen tack vare mål på tilläggstid både mot IFK Göteborg och mot stadsrivalen Djurgården. Samtidigt som man gjort allt detta har man ändå haft med sig en känsla av att det finns ännu mer att ta av det här laget.



”Bajen” brukar inte vara laget som vinner matcherna där man inte spelat ut sina motståndare, och Bajen brukar verkligen inte göra de ”enkla matcherna” till just enkla. Dessa faktorer, och inte minst att man har en spelartrupp som är den starkaste på åtminstone tio-tolv år, ger Hammarbyfansen fog att drömma om guld på allvar. Quiz Allsvenskan 2018 Speltips Vinner Hammarby skakar man i praktiken av sig Norrköping från guldstriden, men tar "Peking" hem segern är man med och slåss i allra högsta grad. Utgången av denna match är oerhört svår att sia om.



Vad vi dock definitivt förväntar oss är att det blir mycket mål. Båda lagen spelar offensivt och fartfyllt har så pass stor tro på sina lag att man inte kommer anpassa sig nämnvärt efter motståndet.



Vi tror att vi kommer att få se en mycket underhållande match med anfall, chanser och kontringar åt båda håll. Vi spelar över 2,5 mål till oddset 1.57 på Bet365. Tips: Över 2,5 mål i matchen

Odds: 1.57, Bet365

