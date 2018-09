Streama IFK Norrköping – AIK För att titta på IFK Norrköping – AIK online behöver du ett konto på CMore, då det är där du kan streama matchen live. CMore är den tjänst som siter på rättigheterna att visa Allsvenskan. Du måste ha kontot CMore All Sport för att se matchen, eller köpa en matchbiljett för att kolla på just denna match. Du kan streama Norrköping – AIK live från valfri plattform, det går att se matchen på mobil såväl som dator eller surfplatta. Matchen visas i HD-kvalitet, och sändningen börjar 14:30, en halvtimme innan avspark. I studion sitter legendaren Lasse Granqvist och tränarna Hasse Backe och Alexander Axén. Se IFK Norrköping – AIK på TV För att titta på matchen på TV behöver du kanalen CMore Fotboll. Du kan också koppla din sändning till Tv:n från dator eller mobil där du har ett CMore-konto. Detta om du har HDMI-kabel, Chromecast eller Apple TV. Match: IFK Norrköping - AIK, Allsvenskan

Datum & tid: Söndag den 16 september, 15:00

Arena: Östgötaporten, Norrköping

Stream: CMore Streama Allsvenskan Trolig laguppställning, IFK Norrköping Pettersson

Dagerstål – A. Johansson – Larsen

Smith – Krogh Gerson – Fransson – Thorarinsson

Moberg Karlsson – Holmberg – Skrabb



Skador: Andreas Blomqvist

Avstängningar: - Trolig laguppställning, AIK Linnér

Milosevic – P. Karlsson – R. Jansson

Sundgren – S. Larsson – Adu – K. Olsson – Rashidi

Goitom – Elyounoussi



Skador: Jesper Nyholm, Joel Ekstrand, Robert Lundström

Avstängningar: - Norrköpings sista chans att hålla gulddrömmen uppe IFK Norrköping har gjort en bra säsong, men resultaten har dalat en aning på senare tid. Efter att det sett ut som att klubben skulle kunna göra upp om guldet med Hammarby och AIK, har man tappat och det är nog bara de största optimisterna som fortfarande tror att Norrköping kan ta hem det i år. ”Peking” har i dagsläget 9 poäng upp till AIK, och med 10 återstående omgångar känns det väldigt svårt att ta igen på ett lag som tappat blott 12 poäng hittills på hela säsongen. Det är dock för tidigt att räkna ut Norrköping fullständigt ännu. I sina två kommande matcher möter AIK nämligen Norrköping och Hammarby, och det är långt ifrån otänkbart – dock ej troligt – att det blir två förluster där. I så fall är det plötsligt bara tre poäng mellan Norrköping och AIK, såvida Norrköping även gör jobbet i nästkommande omgång mot Dalkurd. AIK är dock Allsvenskans mest formstarka lag, och kommer till söndagens match med 8 raka segrar i ligan. Speltips Denna match är av oerhört stor vikt för båda lagen. Det är Norrköpings absolut sista chans att haka på i toppstriden, medan AIK vill se till att deras förstaplats fortfarande är stabil. Laget har fyra poäng att gå på mot Hammarby, och i kommande omgång möter AIK som sagt just Hammarby. Tappar AIK poäng mot Norrköping, kan Hammarby gå upp i serieledning vid derbyseger. Vi vågar inte tippa 1X2 i denna match, men vi tror på en försiktig match där man hellre säkrar bakåt än att riskera framåt. Vi spelar under 2.5 mål till oddset 1.72 gånger pengarna. Tips: Under 2,5 mål

Odds: 1.72, Bet365

