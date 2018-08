IFK Göteborg ställs emot Östersunds FK på Gamla Ullevi. Det är ett formstarkt bortalag som hälsar å, ett ÖFK som vunnit 8 av sina 10 senaste matcher. De 2 av dessa som man inte vann slutade oavgjort, och spelades borta mot AIK och borta mot Malmö FF.



IFK Göteborg känns för tillfälligt väldigt svajiga. Laget har på kort tid bjudit den svenska fotbollspubliken på två imponerande uppvisningar i hur man på bästa sett kan sjabbla bort en komfortabel ledning. Den 22:a juli blev 2-0-ledning borta mot Sirius till förlust med 2-3. Den 10:e augusti blev 2-0-ledning mot Sirius återigen till förlust med 2-3. Smått osannolikt men sant, och Göteborg har onekligen en del att jobba på när det kommer till att stänga matcher. Streama Hammarby - Örebro

Speltips Hammarby - Örebro Speltips Med ovan i åtanke känner vi att Östersund, trots bortaplan, bör hållas som större favoriter än vad spelbolagen hävdar. Vi finner gott värde i den raka 2:an och spelar den till oddset 2.40 gånger pengarna på Bet365. Tips: Östersund vinner

Odds: 2.40, Bet365

