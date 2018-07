Spelbolagen håller IFK Göteborg som favorit i denna matchen, men vi skulle inte underskatta Örebro i denna match. Klubben låg 5:a inför förra omgången, men halkade ner till en 7:e-plats efter förlusten mot Elfsborg. Göteborg ligger 12:a och har varit väldigt svajiga i år. Vi är övertygade om att det låga oddset på IFK Göteborg i denna match till stor del har att göra med att det handlar om just stora IFK Göteborg, snarare än lagets prestationer. Örebro är tvärtom ett lag som presterat större än sitt namn och än förväntningarna man hade på sig inför säsongen. Utöver ovan nämnt har IFK Göteborg båda sina ordinarie innermittfältare avstängda i denna match, vilket kan bli kostsamt. Vi spelar den raka 2:an till 3 gånger pengarna.

