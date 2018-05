IFK Göteborg och Djurgården är två av Sveriges mest anrika klubbar, och ställs ikväll mot varandra. Att streama IFK Göteborg - Djurgården kommer att vara hett eftertraktat, och allt du behöver för att göra det är ett konto på CMore. Där kan du streama alla matcher från Allsvenskan.

Match: IFK Göteborg - Djurgården, Allsvenskan

Datum & tid: Torsdag den 24 maj, kl. 19:00

Arena: Gamla Ullevi, Göteborg

Djurgården med tre raka vinster i bagaget

Två av Sveriges mer framgångsrika klubbar genom tiderna, IFK Göteborg och Djurgården, möts idag i en viktig match för båda klubbarna. Både Göteborg och Djurgården behöver vinna för att haka på i toppen, och vi kan vänta oss en match där båda lagen går för seger.



IFK Göteborg har inlett säsongen hyfsat, med lika många segrar som förluster. Senast tappade man en ledning till oavgjort på tilläggstid, när Elfsborgs Per Frick nickade in en kvittering.



Djurgården har, efter en mycket svag start på Allsvenskan 2018, fått ett uppsving på sistone. Laget har vunnit sina tre senaste matcher utan att släppa in mål, varav en av dessa var cupfinalen mot Malmö FF. Det blåser äntligen positiva vindar om Djurgården igen.

Trolig laguppställning, IFK Göteborg

Dahlberg

Starfelt – Calisir – S. Eriksson

E. Salomonsson – Erlingmark – Diskerud – Wernersson

Ohlsson – Engvall – Kharaishvili



Skador: Patrik Karlsson Lagermyr

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Djurgården

Isaksson

Beijmo – Danielsson – J. Olsson – Une Larsson

Ring – Karlström – Ulvestad – Mrabto

Kadewere – Mrabti



Skador: Yura Movsisyan, Besard Sabovic

Avstängningar: -

Speltips

Djurgårdens form är klart på uppåtgående, och vunnit sina tre senaste matcher. Samtliga av dessa har dock spelats på hemmaplan, och på bortaplan har man tre förluster och ett kryss på de fyra senaste.



IFK Göteborgs säsong har gått lite i vågor, och man har på ett ungefär vunnit respektive förlorat varannan match.



Göteborg kommer att vara extra revanschsugna efter det snöpliga poängtappet mot Elfsborg senast, och vi tror att Poya Asbaghis mannar visar vart skåpet ska stå. Vi tippar den raka 1:an till oddset 3.10 på Bet365.