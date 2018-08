Ikväll ska Hammarby ut på Östgötaporten för en sexpoängsmatch, där båda lagen kommer att behöva sikta på att ta tre viktiga poäng i toppstriden.



Hammarby har annonserat ut en 20-mannatrupp till mötet, en trupp som kommer att bantas till 18 man inför matchen. Streama Hammarby - Norrköping Vi kan alltså konstatera att nyförvärvet Vladimir Rodić redan är med i denna trupp, men det är ännu oklart om han blir kvar när truppen går ned till 18 man. Benny Lekström väntas åtminstone bli en av dem som stryks, men därefter är det mer öppet kring vem som tvingas stanna hemma. Gissningsvis blir det Kennedy Bakircioglü, Vladimir Rodić eller Leo Bengtsson som faller bort. 1. Johan Wiland 2. Simon Sandberg 3. Neto Borges 4. Bjørn Paulsen 5. David Fällman 6. Jiloan Hamad 7. Imad Khalili 8. Jeppe Andersen 9. Sander Svendsen 10. Kennedy Bakircioglü 13. Mads Fenger 14. Junes Barny 16. Leo Bengtsson 19. Junior 22. Muamer Tanković 25. Davor Blažević 27. Benny Lekström 40. Nikola Djurdjić 77. Mats Solheim 93. Vladimir Rodić

