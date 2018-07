Hammarby har sett stabila ut under hela våren, medan Östersund varit en del upp och ned. Laget har trots allt tre raka segrar i Allsvenskan, men efter uppehåll, tränarbyte och spelartapp är frågan om trenden kommer att hålla i sig. Vi tror att Hammarby vinner denna match, och tycker att Bet365:s 2.05 gånger pengarna betalar bra.

I helgen drog Allsvenskan igång efter sommaruppehållet, och den första omgången denna höst är nästan färdigspelad. En match återstår; den mellan Hammarby och Östersund. Hammarby gjorde sin bästa vårsäsong på hur många år som helst, och ligger i detta nu en poäng bakom serieledaren AIK. Då ska vi dock komma ihåg att Hammarby har inte bara en, utan två matcher färre spelade än sina rivaler. De som gästar Tele2 Arena denna kväll är Östersunds FK, som har en strulig period bakom sig. När det är storm och kaos inom någon svensk klubb är det nästan alltid Hammarby eller någon annan av storstadsklubbarna det handlar om, men i detta fall är det faktiskt ÖFK som är den klart mest röriga klubben av dessa. Klubbens ordförande Daniel Kindberg häktades förut för grovt bedrägeri och grovt bokföringsbrott. Kindberg släpptes sedan, men misstankarna kvarstår. Samtidigt har klubben under sommaren blivit av med två av deras viktigaste spelare i Sotirios Papagiannopoulos och Ken Sema. Den troligen största smällen för Östersunds FK är alltjämt tappet av tränare Graham Potter, som tagit Östersund från Division 2 till Europa League . Ersättaren heter Ian Burchnall, och kommer senast från IL Hødd i norska tredjeligan. Samtidigt har Hammarby tappat sin snabbe och målfarlige anfallare Pa Amat Dibba.

