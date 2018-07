Läs Felix Envalls införrapport till matchen mellan Hammarby IF och Dalkurd FF.

Hammarby tar på måndag kväll emot Dalkurd på Tele2 Arena. I vår införmatchanalys får ni all nödvändig info, i form av förmodade startelvor, info om hur man ser matchen om man inte kommer vara på plats eller har rätt tv-kanal med mera.

Streama Hammarby - Dalkurd



Skaffa ett konto på CMore, för där kan du streama Hammarby - Dalkurd live med abonnemang eller en enkel matchbiljett.



Match: Hammarby - Dalkurd, Allsvenskan

Datum & tid: Måndag den 23 juli, 19:00

Arena: Tele2 Arena

Officiell laguppställning, Hammarby Wiland

Paulsen - Fenger - Fällman - Borges

Junior - Andersen

Svendsen - Tankovic - Hamad

Djurdjic



Skador: Simon Sandberg (tveksam)

Avstängningar: - Officiell laguppställning, Dalkurd van der Lei

Ceesay - Tranberg - Löfkvist

Strand - Ahmed - Amin - Sugita - Moenza

Turay - Ayaz



Skador: -

Avstängningar: - Bryter Hammarby trenden? Hammarby har nu fyra matcher utan vinst, men har under säsongen visat att man besitter kvaliteten som krävs för en toppstrid. När man nu får besök av ett skakigt Dalkurd som för visso inte förlorat någon av de tre senaste matcherna, men som å andra sidan skakas av interna oroligheter samt det faktum att man hotas av nedflyttning, så borde Billborns mannar klara av att bärga de tre poängen som krävs för att hänga på rivalen AIK i toppen. Speltips Som följd av ovanstående känns en Hammarbyvinst till oddset 1.57 hos Bet365.com som en bra uppgörelse. Hammarby borde sett till kvalitet klara av att ta sig upp på det vinnande spåret igen mot ett Dalkurd som trots den relativt okej formen lär få det svårt på måndagskvällen. Speltips: Hammarby vinner till 1.57 gånger pengarna på Bet365 Artikelförfattare: Felix Envall

