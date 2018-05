Hammarby ångar på i Allsvenskan på sällan skådat slag. Inget lag har inlett Allsvenskan lika bra som Hammarby på de senaste 37 åren. Lagets starka resultat beror naturligtvis på att man har hög kvalitet i laget, men även att man haft just det flytet Nabil Bahoui talat om. Vi tror att det är ungefär 50-50 i denna match, men med viss fördel Hammarby. Bajen spelar på hemmaplan och har även gjort något bättre resultat än AIK denna säsong. Vi tippar ”Hammarby – insatsen tillbaka vid oavgjort” till oddset 2.00 gånger pengarna på Bet365.

Hammarby har gjort en makalös inledning på säsongen, och ligger på allra första plats i Allsvenskan 2018 efter nio omgångar. Sex poäng nedanför ”Bajen” finner vi AIK. AIK storsatsade inför säsongen, och verkar ha lyckats lägga ihop pusselbitarna rätt till ett riktigt starkt lag. Förlorar AIK på söndag hamnar man dock hela nio poäng bakom Hammarby, vilket skulle kunna vara Hammarbys så kallade ”guldryck”. De grönvita har tagit åtta segrar och en oavgjord på nio matcher, men AIK:s nyckelspelare Nabil Bahoui hävdar att Hammarby haft flyt. – Vi har inte fått med oss allt det här maxflytet som Hammarby får med sig, men ändå är vi bara sex poäng efter. Då kan jag bara föreställa mig hur bra vi kommer att vara när vi är på vår topp. Det känns bättre för varje match, vi har en ny grupp. Det gäller för mig och till exempel Tarik (Elyounoussi, ny anfallare i klubben) att komma in i systemet så fort det går. Hammarby får klara sig utan viktige mittfältskuggen Jeppe Andersen, som drog på sig sitt tredje gula kort mot Malmö senast. Ersätter gör Mads Fenger, som i grunden är mittback. Hammarby och AIK är de enda lagen i Allsvenskan som inte förlorat en match ännu.

