BK Häcken ställs mot AIK på hemmaplan, i en svårtippad match. Häcken har gått helt ok och ligger på sjätte plats, men ändå tappat poäng i varannan match. AIK har fortfarande inte förlorat i årets allsvenska men har kryssat mer än något annat lag. Häcken är hemmastarka, och fortfarande har inget lag lyckats slå dem på Bravida Arena. Vi tycker att denna match luktar oavgjort lång väg. Vi tippar X till oddset 3.30 på Bet365.

Denna veckan är den sista det spelas allsvensk fotboll innan VM-uppehållet tar vid. Och vi har flertalet fina matcher att hinna avnjuta innan vi riktar blickarna mot Ryssland. En av de allra bästa spelas på Bravida Arena, mellan Häcken och AIK. Häcken kommer till matchen efter att ha förlorat borta mot ett pånyttfött (?) Malmö FF, och en olycka kommer sällan ensam. På tilläggstid gick MFF:s Samuel Adrian in med en våldsam satsning mot Häckens stjärna Paulinho, vilket bara resulterade i ett gult kort. Det fick Paulinhos utbytte lagkamrat Moestafa El Kabir att gå i taket. El Kabir flög upp från bänken och skrek till domaren ”Är det normalt?! Är det en normal tackling?!”. Det ledde till att El Kabir visades upp det gula kortet, och då han redan hade ett gult kort sedan tidigare i matchen åkte han på ett rött trots att han alltså inte längre befann sig på planen. Därför missar nu anfallsstjärnan matchen mot AIK. AIK vann i helgen derbyt mot Hammarby i Allsvenskan 2018 , och jagar sina stadsrivaler i toppen av tabellen. Tre poäng skiljer upp till ”Bajen”. I BK Häcken återfinns den tidigare AIK-spelaren Viktor Lundberg, som väntas inleda på bänken. I AIK finner vi Ahmed Yasin, som var utlånad till Häcken förra hösten. Yasin väntas starta matchen.

