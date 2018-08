Streama GIF Sundsvall – IFK Norrköping Det är enkelt att titta på GIF Sundsvall – IFK Norrköping, även om du saknar den kanal som visar matchen på TV. Allt du behöver göra för att se matchen är att skaffa ett konto på CMore, då de sitter på rättigheterna att sända Allsvenskan.



Med ett CMore-konto kan du alltså streama GIF Sundsvall – IFK Norrköping, vilket dessvärre inte är gratis men väl värt pengarna.



På CMore kan du titta på Allsvenskan i HD-kvalitet och dessutom från vilken plattform du helst önskar – mobil, dator, surfplatta eller TV. Match: GIF Sundsvall - IFK Norrköping, Allsvenskan

Datum & tid: Måndag den 6 augusti, 19:00

Arena: Idrottsparken

Stream: CMore Streama Allsvenskan Trolig laguppställning, GIF Sundsvall Eskelinen

Moros – Björkander – Myrestam

Tamimi – Sivodedov – Wilson – Olsson

Sema – Hallenius – Skoglund



Skador: Chidi Omeje

Avstängningar: David Batanero, Juan Ciercoles Trolig laguppställning, IFK Norrköping Pettersson

Dagerstål - Johansson - Krogh Gerson

Skrabb - Fransson - Thern - Thorarinsson

Moberg Karlsson - Holmberg - Jakobsen



Skador: Andreas Blomqvist

Avstängningar: Gudmundur Thorarinsson Norrköping jagar toppduon GIF Sundsvall har – tillsammans med Hammarby – varit årets stora positiva överraskning i Allsvenskan. På upptaktsträffen inför säsongen tippades laget komma sist i tabellen, men man har presterat över förväntan och går upp på en 6:e plats vid seger ikväll. Dessutom har man lyckats skaffa sig sin goda poängskörd genom fint och offensivt spel.



IFK Norrköping har även de gjort en bra säsong, och slåss i allra högsta grad om SM-guldet. Vinst ikväll och man är endast tre poäng efter toppduon AIK och Hammarby.



Norrköping värvade tidigare under sommaren tillbaka landslagsmeriterade mittfältaren Alexander Fransson, som därmed lämnade schweiziska FC Basel. Fransson har hunnit göra tre matcher sedan sin återkomst i klubben. Speltips IFK Norrköping är det större laget i sammanhanget, och är även stora favoriter enligt spelbolagen. Vi hade i vanliga fall passat oss från att spela den raka 2:an, då GIF Sundsvall är allt annat än ofarligt.



Dock saknar Sundsvall idag båda sina innermittfältare i form av David Batanero och Juanjo Ciercoles. Särskilt Bataneros frånvaro tror vi kommer att bli kostsam för laget, då han är spelmotorn i laget och troligen Sundsvalls viktigaste spelare.



Vi spelar den raka 2:an till 1.75 gånger pengarna, på Bet365. Tips: IFK Norrköping vinner

Odds: 1.75, Bet365

