IF Elfsborg möter Östersunds FK ikväll, 6 augusti. Avspark 19:00 på Borås Arena.

Streama Elfsborg – Östersund Det är ingen match att streama Elfsborg – Östersund. Allt du behöver göra för att kunna se matchen är att skaffa ett konto på CMore, vilket dock inte är riktigt gratis.



Du kan alltså titta på Elfsborg – Östersund via CMore, då CMore är de som sitter på rättigheterna att visa Allsvenskan.



Med ditt CMore-konto ser du matchen med hög bildkvalitet – HD – och det går dessutom att titta på matcherna från dator/laptop, mobil/smartphone, läsplatta/iPad eller TV. Match: Elfsborg - Östersund, Allsvenskan

Datum & tid: Måndag den 6 augusti, 19:00

Arena: Borås Arena

Stream: CMore Streama Allsvenskan Trolig laguppställning, Elfsborg Stuhr Ellegaard

Gustavsson – Nilsson – Dresevic – Kaib

Ishizaki – Dyer – S. Olsson – Gojani – Lundevall

Jebali



Skador: Christopher Mcvey, Jörgen Horn

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Östersund Keita

Mukiibi – Sonko Sundberg – Pettersson – Widgen

Edwards – Tekie – Bergqvist – Fritzson

Ghoddos – Hopcutt



Skador: -

Avstängningar: Alhaji Gero GIF Sundsvall - IFK Norrköping stream Ghoddos ännu kvar i Östersund Elfsborg inledde Allsvenskan 2018 väldigt svagt, men har sett bättre ut på hösten än under våren. Boråslaget har lyckats bortabesegra Örebro och kryssa mot Hammarby, men kommer nu dock ifrån uddamålsförluster mot Norrköping och Östersund. Just Östersund möter man återigen ikväll, när serien vänder.



Östersunds FK lyckades alltså besegra Elfsborg när lagen spelade i Östersund, men på hemmaplan är Elfsborg starka. Laget har börjat få ordning på sitt spel, och även om man visserligen förlorade sina två senaste matcher kom båda förlusterna mot topplag och dessutom med uddamålet.



Varje match sägs vara storstjärnan Saman Ghoddos sista för Östersund. Anfallaren är ett hett villebråd på transfermarknaden, och har ryktats till alltifrån kinesiska ligan till La Liga. Dessutom sägs självaste Manchester City ha varit på plats i Östersunds senaste match för att scouta Ghoddos. Återstår att se hur mycket Ghoddos imponerade på storklubben, men han assisterade åtminstone till matchens enda mål.



Det ser dock ut som att Ghoddos kommer att finnas på planen även mot Elfsborg ikväll. En Östersundsspelare som vi däremot lär ha sett för sista gången är Alhaji Gero, som rapporteras vara klar för en flytt till Esteghlal i Iran. Oavsett om övergången inte är officiell ännu är han ändå avstängd ikväll, och han kommer alltså definitivt att saknas i kvällens matchtrupp. Speltips Östersund har ännu kvar storstjärnan Saman Ghoddos, och även om Elfsborg har börjat se bättre ut på sistone tror vi inte att man räcker till ikväll. Vi spelar den raka 2:an till oddset 2.50 gånger pengarna. Tips: Östersund vinner

Odds: 2.50, Bet365

