Djurgården vann visserligen matchen mot Dalkurd i Allsvenskan senast, men endast med 1-0 och utan att övertyga. Örebro har gjort en jättesäsong i Allsvenskan, och hade mycket möjligt stått utan förluster än idag om det inte vore för den tidiga utvisningen på Kennedy Igboananike senast. Laget ledde och förde spelet mot serieledarna fram till det röda kortet. Vi tycker att det är ungefär 50-50 inför denna match, och Djurgården har fördel av hemmaplan och av Örebros tre avstängningar på ordinarie spelare. Men oddsen 1: 1.53, X: 4.20 och 2: 5.75 känns totalt missvisande. Dessa odds är antagligen vad de är eftersom Djurgården har fått större summor spelade på sig, vilket gör att spelbolagen sänker oddsen på dem. Detta är ofta fallet när det kommer till lag som är större och har fler supportrar kontra mindre, underskattade klubbar. Vi vågar inte spela den raka 2:an, men tror att X2 till oddset 2.60 gånger pengarna har stor möjlighet att gå in. Detta spelar vi på Bet365.

