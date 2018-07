Djurgårdens IF möter BK Häcken på Tele2 Arena under söndagen. Läs vår införrapport här, med alltifrån förväntade startelvor till information om hur du gör för att streama matchen.

Datum & tid: Söndag den 22 juli, 15:00

Arena: Tele2 Arena

Trolig laguppställning, Djurgården Isaksson

Gunnarsson – Une Larsson – Danielsson – Augustinsson

Radetinac – Ulvestad – Karlström – J. Ring

Badji – Kozica



Skador:

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Häcken Abrahamsson

A. Andersson – Lindgren – Hammar – Arkivuo

Friberg – Irandust – Faltsetas

Celik – Kamara – Paulinho



Skador: Christoffer Källqvist, Lucas Hedlund (tveksam), Juhani Ojala (tveksam)

Avstängningar: - Djurgården har fem vinster på sex senaste Djurgårdens IF har efter en svag inledning av säsongen börjat producera resultat. På lagets sex senaste allsvenska matcher har man fem segrar och en oavgjort, och ovanpå detta har man dessutom besegrat Malmö med 3-0 i finalen av Svenska Cupen.



Senast kommer DIF från en bortaseger mot Kalmar FF, men fortfarande är frågan vem som ska göra målen framåt. Med Tino Kadewere skadad i omkring två månader blir frågan ännu svårare att besvara, och sportchef Bosse Andersson tittar efter förstärkning till anfallspositionen.



BK Häcken har en stark trupp men får sägas ha presterat under förväntningarna. Laget återfinns först på en 9:e plats, och förlorade i senaste omgången mot IFK Norrköping med 2-1 efter ett sent insläppt mål.



Innan man möter Djurgården ska Häcken spela kvalmatch till Europa League under torsdagskvällen, då man ställs emot FK Liepaja på hemmaplan. Bortamötet vann man enkelt med 3-0. AIK – Shamrock Rovers, kval till Europa League Speltips Djurgården gör få mål framåt och släpper in få mål bakåt. Man har Allsvenskans kanske bästa uppsättning mittbackar men är utan tvekan ett av de lag som har det tunnast på anfallsfronten.



Det har dessutom blivit väldigt få mål i de senaste matcherna mellan Djurgården och Häcken. På de fyra senaste matcherna lagen emellan har det blivit totalt fyra mål.



Vi tippar under 2,5 mål i den här matchen, och spelar detta till oddset 1.90 gånger pengarna. Tips: Under 2,5 mål

Odds: 1.90, Bet365

