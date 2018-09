Djurgården möter Brommapojkarna på Tele2 Arena under söndagen. Avspark 15:00.

Trolig laguppställning, Djurgården Isaksson

Une Larsson – Danielsson – J. Olsson – Augustinsson

Walker – Ulvestad – E. Johansson – Ring

Mrabti – Kozica



Skador: Nicklas Bärkroth, Omar Eddahri

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Brommapojkarna Petric

Björkén – Sandberg-Magnusson – Öhman

Falkmar – Gustafsson – Hellquist – Zeidan – Maikel

A. Nilsson – Finnbogason



Skador: -

Avstängningar: - Streama Djurgården – Brommapojkarna Det är mycket lätt att streama Djurgården – Brommapojkarna. Gå in på CMore, skaffa ett konto och köp abonnemanget CMore All Sport. Då kan du se alla matcher från Allsvenskan. Det är inte gratis dessvärre, utan kostar 449 kronor/månaden. Önskar du hellre kan du köpa en matchbiljett för att titta på just denna match, vilket kostar dig 199 kronor. Det går att titta live/direkt från valfri plattform. Match: Djurgården - Brommapojkarna, Allsvenskan

Datum & tid: Söndag den 16 september, 17:30

Arena: Tele2 Arena, Stockholm

Stream: CMore Streama Allsvenskan Titta på Djurgården – Brommapojkarna på TV Ett annat alternativ att titta på Djurgården – Brommapojkarna är att använda din TV. Det krävs dock att du har kanalen CMore Live, vilket inte alla har i sitt utbud. Annars rekommenderar vi CMore All Sport, och det är faktiskt möjligt att koppla sändningen från dator/mobil/surfplatta till TV via Chromecast eller Apple TV. Saknar du Chromecast eller Apple TV kan du enkelt koppla sändningen från din dator till Tv:n med hjälp av en HDMI-kabel, vilket är något de flesta har i sitt hem. Har du ingen extra HDMI-kabel så går det ju att ”låna” HDMI-kabeln som sitter i din TV-box, och istället koppla in i din dator. IFK Norrköping - AIK live stream BP har haft det tufft – både på plan och utanför Djurgården har äntligen brutit sin fasansfulla derbysvit. Klubben besegrade Hammarby i senaste omgången, vilket var första gången man slog de grönvita på 11 år. AIK besegrades i Svenska Cupen i våras, vilket var första segern mot ”Gnaget” på 7 år. Dock väntar man fortfarande på att besegra AIK i en allsvensk match. Brommapojkarna har Djurgården inte lyckats klå sedan 2014, men till Djurgårdens försvar skall sägas att lagen bara mötts två gånger sedan dess. På söndag är det dock upp till Djurgården att ta död på derbyspöket en gång för alla. Brommapojkarna har en turbulent tid bakom sig. Lagets tränare Luis Pimenta har anklagats för mobbning och sexism, och han har tillsammans med andratränaren tvingats lämna klubben. Dessutom har sportchef Daniel Majstorovic, som var den som anställde Pimenta, avgått. Majstorovic kände med största sannolikhet till vad som föregick i klubben men valde trots det att behålla Pimenta, fram till att hans arbetssätt alltså nådde medier häromveckan. Då var Majstorovic illa tvungen att kicka Pimenta, och han sade också upp sig från sin post. Även på planen har det gått trögt för BP på sistone. Tre raka förluster, på vilka man har målskillnaden 0-11, är vad man har i bagaget. Laget ligger på kvalplats med en poäng upp till säker mark och tre poäng ned till nedflyttningsplats. Djurgården är med sina 32 poäng i ingenmansland, och kommer med största sannolikhet inte att kunna kriga om Europaspel denna säsong men behöver ej heller oroa sig för nedflyttning. Quiz Allsvenskan 2018 Speltips Brommapojkarna har en rörig tid bakom sig, och laget läcker som ett såll. Samtidigt kommer Djurgårdsspelarna till matchen med ett återvunnet självförtroende efter derbysegern. Vi tror att det blir målrikt här. Djurgårdens försvar, kallat Allsvenskans bästa av vissa, är inte heller så bra som det ser ut på pappret. 0-5-förlusten mot Häcken är bara fyra omgångar bort, och senast Djurgården höll nollan i en allsvensk match var den 15:e juli. Man har alltså gått 6 raka matcher där man släppt in mål, och på dessa har 12 bollar trillat in bakom Andreas Isaksson. Vi spelar över 2,5 mål till oddset 1.53 gånger pengarna. Tips: Över 2,5 mål

Odds: 1.53, Bet365

