Nikola Djurdjic spelade i Malmö FF hösten 2015, då man deltog i Champions League. Nu är Djurdjic tillbaka i svensk fotboll för en tredje sejour (han representerade Helsingborg år 2012). Ikväll blir första gången Djurdjic ställs mot Malmö FF som en före detta Malmöspelare.



– Vi vet inte riktigt vad vi har att vänta av Malmö imorgon, säger Nikola Djurdjic. De är i en svår situation men de har bytt tränare och troligen kommer de med ny energi. Det viktigaste blir att fokusera på oss själva och att försöka göra vår grej.



Djurdjic uppskattar stödet från Hammarbyfansen.



– Vi har våra fantastiska fans här som alltid stöttar oss. Här tar man det lite för givet eftersom man är så van vid det men varje vecka blir jag mer och mer förvånad över hur känslosamma människor är för klubben och över hur stort stöd vi får. Det är inte endast tack vare de goda resultaten, det är bara sådan kulturen är här.



– För tillfället är vi bättre än Malmö på många, många olika delar av spelet, och vi ska utnyttja det. Kanske blir det genom att sätta hög press.

"Andersson kommer att jobba med lagets självförtroende"

Nikola Djurdjic känner Malmös nya tränare Daniel Andersson sedan tidigare, då Andersson var sportchef under Djurdjics tid i klubben.



– Jag tror att Daniel Andersson främst kommer att arbeta på att få tillbaka motivationen och självförtroendet till laget efter denna tuffa period, säger Djurdjic.



Den gamle MFF-spelaren fortsätter med att berätta att han trivdes bra under sin tid i himmelsblått.



– Jag hade stora framgångar i Malmö, då vi spelade i Champions League bland annat. Jag har stor respekt för människorna i Malmö FF och för folk runt klubben. Jag har många vänner i staden och många bra minnen från min tid i klubben.



– Men min vilja att vinna fotbollsmatcher är mycket större än detta. Som sagt, jag har stor respekt för dem, men jag går 100 % in för att vinna vad som än händer. Jag vill mer än något annat göra mål och inget ändras där.