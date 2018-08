Streama Dalkurd - Malmö FF Vill du titta på Dalkurd – Malmö FF, men saknar den Tv-kanal som visar matchen? Inga problem, det finns fler sätt att gå tillväga för att titta på matchen.



CMore sitter på rättigheterna att visa Allsvenskan, och du kan alltså se Allsvenskan med ett CMore-konto. Skaffa ett konto på CMore och streama Dalkurd – Malmö FF.



CMore visar matcherna med hög bildkvalitet – HD – och det är möjligt att pausa och spola tillbaka sändningen. Det går dessutom att titta från såväl mobil som surfplatta/iPad som dator. Match: Dalkurd FF - Malmö FF, Allsvenskan

Datum & tid: Fredag den 10 augusti, 19:00

Arena: Gävlevallen

Stream: CMore Streama Allsvenskan Trolig laguppställning, Dalkurd Mohlin

Löfkvist – Ray de John – Ekblad

Strand – Lawan – Tranberg – Bertilsson – Moenza

Ayaz – Stadler



Skador: Stefan van der Lei

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Malmö Dahlin

E. Larsson – Nielsen – Bengtsson – Safari

Gall – Bachirou – Christiansen – Rieks

Antonsson – Rosenberg



Skador: Arnor Traustason, Carlos Strandberg (tveksam)

Avstängningar: - Dalkurd förlorar matcherna i slutminuterna Dalkurd hade en tuff vårsäsong, men efter att ha inlett hösten med en 3-0-seger mot Brommapojkarna trodde man kanske på mer positiva vindar.



De nästkommande matcherna såg dock i mångt och mycket ut så som det sett ut för Dalkurd under egentligen hela året. Ledning eller oavgjort när matchen närmar sig slutet, oavgjort eller förlust när slutsignalen går. De sent insläppta målen i match efter match kan komma att stå Dalkurd dyrt när säsongen summeras.



Om matcherna i Allsvenskan bara skulle pågå fram till minut 60 hade Dalkurd idag stått på 21 poäng istället för 9. Man hade legat i mitten istället för på jumboplatsen. Men laget har uppenbarligen svårt att behålla fokus och att orka kämpa i hela matcherna.



– Tror vi att vi ska stanna kvar i Allsvenskan på enbart fotbollsstyrkor så har vi uppfattat allt fel, sade Rawez Lawan häromveckan. Vi måste starta i rätt ände. Det handlar om mod, vilja, att gå in i dueller och göra allt det obekväma. Men det verkar som att vi inte har lärt oss det hittills. Buya Turay har lämnat för belgiska ligan Denna match är den första för Dalkurd sedan lagets skyttekung Mohamed Buya Turay lämnade för spel i belgiska Sint-Truidense, men Turay hade ändå inte kunnat spela mot Malmö då han är avstängd på grund av gula kort. Ferhat Ayaz väntas hur som helst gå in i startelvan istället.



Malmö FF har sedan nye tränaren Uwe Rösler tog över laget vunnit tre och kryssat en match i Allsvenskan. Nästa vecka reser man till Ungern för att möta Videoton i Champions League-kvalet, och kanske väljer tränaren att vila några spelare mot Dalkurd. Speltips Det är som sagt möjligt att Malmö FF kommer att vila någon eller några spelare i denna match, och dessutom dras både Carlos Strandberg och Arnor Traustason med skadebekymmer.



Malmö lyckades dessutom bara med att spela 1-1 mot Videoton hemma under onsdagen, och det är tänkbart att spelarna redan har fokus på returen.



Dalkurd har en kritisk poängskörd och kommer att kriga för fullt i denna match, och vi vågar därför inte tippa emot laget. Särskilt inte när oddset på en Malmöseger är blott 1.44 gånger pengarna.



Vi tror däremot på en hel del mål, då det är två offensiva lag som möts. Trots att Dalkurd ligger sist är det bara nio lag som gjort fler mål än dem. Defensivt däremot läcker man rätt illa.



Vi spelar över 2,5 mål i matchen till oddset 1.61, på Bet365. Tips: Över 2,5 mål i matchen

Odds: 1.61, Bet365 Senare under kvällen spelas den första matchen för säsongen i Premier League. Läs om hur du gör för att titta på Manchester United - Leicester City. Nästa helg börjar fotbollen i Italien och Spanien, och då är det istället dags att streama La Liga och Serie A.

