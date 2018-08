BK Häcken ställs emot Djurgårdens IF på Bravida Arena söndag 12 augusti, 15:00.

BK Häcken ställs emot Djurgårdens IF under söndagseftermiddagen. Läs allt inför matchen, från troliga startelvor till live stream.

Streama Häcken - Djurgården För att titta på Häcken – Djurgården på Tv är C More Fotboll kanalen du behöver ha, men det är det dessvärre inte alla som har. Det finns dock fler sätt att se matchen.



Med ett konto på CMore kan du streama Häcken – Djurgården. Allt som krävs är Match: BK Häcken - Djurgårdens IF, Allsvenskan

Datum & tid: Söndag 12 augusti 15:00

Arena: Bravida Arena, Göteborg

Stream: CMore Dalkurd - Malmö stream Streama Allsvenskan Trolig laguppställning, BK Häcken Abrahamsson

Ekpolo – Wahlström – Hammar – A. Andersson

Friberg – Mohammed – Faltsetas

Irandust – Jeremejeff – Paulinho



Skador: Christoffer Källqvist, Juhani Ojala (tveksam)

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Djurgårdens IF Isaksson

Gunnarsson – Danielsson – Olsson – Une Larsson

Ring – Walker – Karlström – Bärkroth

Mrabti – Kozica



Skador: -

Avstängningar: - Djurgården oerhört formstarka BK Häcken har en lägre poängskörd än de flesta getingar hoppats på, där man ligger på nionde plats med sina 22 inspelade pinnar. Andreas Alm har ett bra spelarmaterial att arbeta med men man har inte riktigt fått till det.



Djurgården inledde svagt men ryckte sedan upp sig och är nu ett av de allra formstarkaste lagen i hela Allsvenskan. Man har inte förlorat inom Sveriges gränser på sina 10 senaste matcher, men åkte dock på en hård smäll när man förra torsdagen förlorade borta i Ukraina mot Mariupol. Förlusten innebar att man slogs ut ur kvalet till Europa League, och Jonas Olsson konstaterade efter slutsignalen att förlusten kändes så mörk att han nästan ville sluta spela fotboll.



Djurgården har inte vunnit mot Häcken i Göteborg sedan år 2006. Därefter har man sex förluster och två oavgjorda borta mot Häcken. Speltips Häcken hålls som knappa favoriter i den här matchen, och vi kan bara hålla med spelbolagen. Laget kommer från en stark bortaseger mot Örebro SK.



Djurgårdens bortasvit mot Häcken är bokstavligt talat skrämmande, med resultatraden 0-2-6 de senaste tio åren. Hur mycket betyder då egentligen historians kraft? Svårt att säga, men klart är åtminstone att vi sett tidigare att Djurgården är rädda för spöken.



Vi tippar den raka 1:an till 2.40 gånger pengarna på Bet365. Tips: Häcken vinner

Odds: 2.40, Bet365

