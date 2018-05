Nyförvärvet inför säsongen, Gbenga Arokoyo, gjorde sin första start mot BP och passade då på att göra ett tröstmål. Nu tror Arokoyo på seger för sitt KFF. – Det var olyckligt att vi släppte in de mål vi gjorde mot Brommapojkarna, säger Arokoyo till Kalmar FF:s hemsida. Men vi har analyserat vad vi gjorde för fel och ska komma tillbaka starkare och ta revansch mot Örebro istället. – Men Örebro är ett bra lag, det kommer att bli en tuff match. Vi ska komma förberedda och se till att ta vara på våra chanser. Vi ska slå tillbaka direkt efter förlusten senast. Gbenga Arokoyo gjorde som sagt sin första start i Allsvenskan när Kalmar ställdes mot BP. Arokoyo är glad över att ha fått chansen. – Jag är väldigt glad över att jag fick spela senast och kan vara med och bidra på planen. Nu gäller det att bygga vidare på detta och att bli starkare, jag känner att träningen och matchningen ger resultat.

Kalmar FF har varit en av Allsvenskans stora positiva överraskningar, och ligger på 4:e plats i Allsvenskan. Inför matchen mot Brommapojkarna hade man fyra raka segrar, och de flesta trodde nog att det skulle plockas in en femte när man ställdes mot lilla BP. Men Brommapojkarna vann matchen, och Kalmar åkte på sin första förlust på över en månad. Nu är det dags för laget att spela bortamatch mot Örebro SK, och där försöka studsa tillbaka på vinnande bana.

