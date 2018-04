Allsvenskan 2018 är på väg in i sin femte omgång. Hammarby leder alltjämt serien, hela 4 poäng före tvåan AIK. Nu kommer Hammarby att ställas inför sitt kanske tuffaste test hittills, när man reser till Göteborg för att möta BK Häcken. AIK har en tuff match de också, då de tar emot IFK Göteborg på Friends Arena. ”Blåvitt” håller kanske inte samma kvalitet som de gjorde för några år sedan, men de är fortfarande IFK Göteborg och det kommer att bli en tuff match. Övriga tre matcher denna helg är Östersund - Örebro, Dalkurd - Sundsvall och Trelleborg - Kalmar. På måndag avslutas omgång 5 med IFK Norrköping - Sirius, Elfsborg - Djurgården och Malmö - Brommapojkarna.

