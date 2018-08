Denna vecka inleds kvalspelet till gruppspelet Svenska Cupen, vilket sedan spelas under våren 2019. Se lista på alla matcher i cupen denna vecka; de utslagsmatcherna som spelas under tisdagen, onsdagen och torsdagen! Allsvenska lag i fetstilt.

Tisdag 21 augusti 18:30 Hässleholms IF - Trelleborgs FF Karlbergs BK - Dalkurd FF Skoftebyns IF - Falkenbergs FF Strömsbergs IF - IK Sirius Team TG FF - AFC Eskilstuna Lunds BK - Malmö FF har skjutits upp med anledning av Malmös kval till Europaspel Quiz Allsvenskan 2018 Onsdag 17:30 Nyköpings BIS - GIF Sundsvall 18:00 Assyriska IK - Kalmar FF FC Rosengård - Landskrona BoIS Sävedalens IF - Halmstads BK 18:30 Eskilsminne IF - Helsingborgs IF Hudiksvalls FF - Jönköping Södra IF Sylvia - Djurgårdens IF Karlskrona UF - Varbergs BoIS FC Motala AIF FK - IF Elfsborg Växjö United FC - BK Häcken Allt om Allsvenskan Torsdag 18:00 Carlstad United - Hammarby IF 18:30 Akropolis IF - Örebro SK Arameiska-Syrianska IF - IK Frej Täby Assyriska BK - IFK Värnamo Brottby SK - IFK Norrköping Enskede IK - Degerfors FC Gute - Östersunds FK Friska Viljor - Brommapojkarna Hisingsbacka FC - Örgryte IS Lindome GIF - Norrby Sandvikens IF - AIK Skövde AIK - Smeby AIS - GAIS Torns IF - IFK Göteborg Västerås SK - IK Brage Streama Allsvenskan

