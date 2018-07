AIK tar emot Kalmar FF på Friends Arena under söndagen. Läs hur du gör för att hitta din live stream till matchen och givetvis även om troliga laguppställningar.

Match: AIK - Kalmar FF, Allsvenskan

Datum & tid: Söndag den 29 juli, 15:00

Arena: Friends Arena

Arena: Friends Arena

Stream: CMore Streama Allsvenskan Trolig laguppställning, AIK Linnér

Milosevic – Karlsson – Dimitriadis

Rashidi – S. Larsson – Adu – Olsson – Lindkvist

Stefanelli – Goitom



Skador: Jesper Nyholm, Joel Ekstrand, Robert Lundström

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Kalmar Hägg

M. Hallberg – Dyrestam – Agardius – Akas

Magnusson – H. Hallberg – Romario – Hiago

Diouf – Fejzullahu



Skador: Emin Nouri, Filip Sachpekidis, Gbenga Arokoyo

Avstängningar: - AIK i bra form AIK ångar på som tåget i Allsvenskan. Under höstsäsongen har man vunnit sina samtliga tre matcher, och laget har tagit sig förbi Hammarby i jakten på SM-guldet.



Parallellt med det allsvenska spelet kvalar AIK till Europa League, där man inledde med en 1-0-förlust borta mot FC Nordjaelland. AIK:s anfallare Tarik Elyounoussi stod för en straffmiss och resultatet hade alltså kunnat bli annorlunda.



Kalmar FF tippades av många att tillhöra botten av Allsvenskan, men har hakat på toppen på ett bra sätt. Två raka förluster gör dock att man börjar komma i poängbehov om man på allvar ska kunna slåss om Europaplatserna när säsongen går mot sitt slut. Speltips AIK är kända för att göra ett eller två mål och sedan spika igen bakåt, för att på så sätt kamma hem sina stabila segrar. Defensiven är garanterat lagets största styrka, och där är man bäst i Allsvenskan.



När AIK dessutom har ett Europa League-kval att tänka på – avgörande match på torsdag – lär man inte slösa på sina krafter i onödan.



Kalmar spelar ett ganska försiktigt spel och är det lag som haft minst mål totalt i sina matcher, såväl offensivt som defensivt. Vi tror på en målfattig match, och spelar under 2,5 mål till oddset 1.70 på Bet365. Tips: Under 2,5 mål

Odds: 1.70, Bet365

