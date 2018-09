Seriefinal i Allsvenskan Ni vet det redan vid det här laget, men de två största guldkandidaterna i Allsvenskan år 2018 är AIK och Hammarby. Ända sedan seriestarten har dessa två Stockholmsklubbar turat om att vara serieledare, och såvida inte IFK Norrköping eller eventuellt Malmö FF gör en fantastisk höst kommer guldet att hamna i Stockholm i år. I dagsläget är det AIK som ligger 1:a, men när de svartgula förlorade mot IFK Norrköping i söndags gav man Hammarby en fribiljett att ta in 3 poäng i guldstriden. Hammarby missade dock det tåget, och lyckades endast ta 1 poäng mot bottenlaget IK Sirius. Ett poängtapp som mycket möjligt kan visa sig bli kostsamt när serien summeras i senhösten. Nu har Hammarby 4 poäng upp till AIK, och ”Bajen” kommer att behöva gå för seger på Friends Arena. På Friends har AIK tagit 29 av 33 poäng denna säsong, och sist "Gnaget" förlorade på arenan var i juli 2017. Hammarby har å sin sida inte förlorat en enda match på bortaplan denna säsong. Match: AIK - Hammarby IF, Allsvenskan

Datum & tid: Söndag 23 september 15:00

Arena: Friends Arena, Solna

Arena: Friends Arena, Solna

Trolig laguppställning, AIK Linnér

Milosevic – P. Karlsson – R. Jansson

Sundgren – K. Olsson – Adu – S. Larsson – Rashidi

Elyounoussi – Goitom



Skador: Jesper Nyholm, Joel Ekstrand, Robert Lundström

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Hammarby Wiland

Sandberg – Paulsen – Fällman – N. Borges

Junior – Andersen

Rodic – Tankovic – Hamad

Djurdjic



Skador: -

Avstängningar: - Hammarby med full trupp till derbyt Hammarby kommer till matchen med fullt manskap, då man inte är drabbade av några skador eller avstängningar. Detta till skillnad från motsvarande derby i våras, då viktige mittfältaren Jeppe Andersen var avstängd och den tänkte ersättaren Kennedy Bakircioglü skadad. Dessutom var spetsförvärvet Erkan Zengin skadad. För AIK:s del saknas endast klubbens långtidsskadade spelare, som man tvingats klara sig utan så gott som hela säsongen. Jesper Nyholm, Robert Lundström och Joel Ekstrand kommer att på grund av olika former av benskador att tvingas se matchen från läktaren. Publikrekord på väg att sättas AIK:s publikrekord är 43 713 åskådare, vilket man satte mot IFK Göteborg hösten 2015 då både AIK och Göteborg jagade SM-guld. Detta rekord kommer dock att vara ett minne blott efter söndagens match, eftersom biljetterna är slutsålda. Kapaciteten på Friends Arena är 50 000 åskådare, men till denna match har man tvingats skära ned på kapaciteten med ca 1 000 platser då man måste få rum med alla ordningsvakter och liknande som behövs i samband med derbyn. Hela Allsvenskans publikrekord är 52 194, vilket IFK Göteborg satte hemma mot Örgryte år 1959. Quiz Allsvenskan 2018

Odds: 3.90 på Unibet

