Enligt publiken, och den stora massan så är det AIK som kommer gå vinnande från denna historian. Just nu finns en undersökning på Sportbladet där upp mot 61 % tillfrågade tror på "Gnaget". Samtidigt som drygt 39% tror på Hammarby "Bajen" IF.

Stor match i Stockholm Mycket under den 23 september kommer att cirkulera runt stockholmsderbyt mellan AIK och Hammarby. Detta är inte bara en stor match för att det är ett derby i huvudstaden. Det har sällan varit en så viktig match i Stockholm som nu. Derbyt kommer inte bara ge segraren av matchen en ära, och ett bevis på att man är "Stockholms lag". Den kommer även kunna forma slutet av den toppstriden som just nu pågår i Allsvenskan. Skulle AIK vinna matchen så kommer man ha en betydligt enklare väg till guldet. Då är man helt plötsligt ganska långt över andraplatsen som just nu hålls av Hammarby. Skulle istället det vara Hammarby som vinner på Friends Arena så kommer det bli mycket mer tight i samma toppstrid. Matchen är med andra ord mycket viktig för båda lagen. Vilket bäddar upp för ett grymt derby! Missa inte att du enkelt och snabbt kan sända AIK - Hammarby med stream & på TV-kanal den 23/9. Detta kommer helt klart bli en match i Allsvenskan som du inte vill missa, speciellt inte med tanke på den inramning och publikfest som väntas bli av inför, och under matchen.

