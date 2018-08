Titta på AIK - Elfsborg live

CMore visar Allsvenskan, och alltså även AIK – Elfsborg. Just denna match sänds i C More Fotboll.



Saknar du C More Fotboll kan du streama AIK – Elfsborg om du skaffar dig ett CMore-konto. Det är inte gratis, men det är det tyvärr inte att titta på Allsvenskan. Om du bara vill se AIK - Elfsborg kan du köpa en matchbiljett till just denna match, istället för att skriva upp dig på ett abonnemang.



Se AIK i guldstriden med CMore alltså, där du tittar med hög bildkvalitet och från vilken plattform du vill – dator, mobil, surfplatta eller TV.

Match: AIK - Elfsborg, Allsvenskan

Datum & tid: Söndag 12 augusti 17:30

Arena: Friends Arena, Solna

Stream: CMore

Trolig laguppställning, AIK

Linnér

Milosevic – P. Karlsson – Dimitriadis

Sundgren – K. Olsson – S. Larsson – Rashidi

Elyounoussi – Goitom – Stefanelli



Skador: Jesper Nyholm, Joel Ekstrand, Robert Lundström

Avstängningar: -

Trolig laguppställning, Elfsborg

Ellegaard

Gustavsson – J. Nilsson – Dresevic – Kaib

Lundevall – Holmén – Gojani – S. Olsson – J. Karlsson

Prodell



Skador: Christoper Mcvey, Jörgen Horn

Avstängningar: -

AIK jagar SM-guldet

AIK jobbar vidare i kampen om SM-guldet. Man är ännu obesegrade och efter att ha presterat svagt i Europa League-kvalet har man likt gulkonkurrenterna – om vi får säga att Malmö är avsågade från guldet – endast Allsvenskan att fokusera på.



Hammarby andas AIK i nacken, och ligger bakom endast på tre måls sämre målskillnad. Fem poäng bakom toppduon återfinns IFK Norrköping, och ytterligare en poäng nedan är Östersunds FK. Dessa fyra får anses vara de enda realistiska aspiranterna på SM-guldet, även om ÖFK kan få det svårt när Saman Ghoddos lämnar klubben.



Elfsborg har gjort en floppsäsong och ligger på plats 12 i Allsvenskan, med blott tre poäng tillgodo på kvalplatsen. Många har ropat på tränare Jimmy Thelins avgång, men han är alltjämt kvar. Laget kommer från tre raka förluster och vi får se hur länge tålamodet räcker hos ledningen om det fortsätter så här.

Speltips

Vi har svårt att tippa emot AIK Sett till båda lagens form, men oddset på 1.44 gånger pengarna lockar inte.



Däremot är det så att det allt som oftast är ont om mål när AIK är inblandat, och vi gissar att det kommer att se ut så även i denna match.



Vi spelar under 2,5 mål till det fina oddset 1.90 gånger pengarna, vilket ni finner på Bet365.