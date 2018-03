Vi på Sportal.se tar oss an uppgiften att tippa sluttabellen för Superettan 2018. Vi tror att storklubben Helsingborg med hjälp av Andreas Granqvist vinner serien tar sig tillbaka till svensk fotbolls finrum, och vi tror att Jönköpings Södra studsar upp till Allsvenskan direkt. Vi tror även att AFC Eskilstuna lyckas ta tredjeplatsen, som innebär kval till Allsvenskan. Strax därunder finner vi Halmstad samt Gais, som var svaga ifjol men som imponerat stort under Svenska Cupen. I botten av Superettan tippar vi nykomlingarna från Division 1; IK Brage och Landskrona BoIS. Dessutom tror vi att Varberg kommer att få kämpa hårt för att hänga kvar, och så även IK Frej som byggt sitt lag på inlånade spelare. Läs hela vårt tips till Superettan 2018 nedan!

