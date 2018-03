Brommapojkarna vann Superettan och är nu uppe i Allsvenskan, men vi tror att laget har genomgått lite för många förändringar för att göra en lyckad säsong. Runt tio A-lagsspelare har lämnat klubben, och hela tolv nyförvärv har värvats in. Framgångsrike tränarna Olof Mellberg och Azrudin Valentic har försvunnit, och även om nye Luis Pimenta känns intressant och har lovat att BP tar 35 poäng, tror vi inte att han lyckas hålla sitt löfte.

Nykomlingarna Dalkurd FF har gjort en övertygande transfervinter och har bland annat värvat in duktige Mohamed Buya Turay och Johan Bertilsson, även om bägge två kom aningen senare än vad som vore optimalt. Vi tror att Dalkurd hänger kvar i Allsvenskan, och att de hamnar på plats 13.

IK Sirius inledde år 2017 på ett strålande sätt, men gjorde därefter en mycket svag höstsäsong. I år har man värvat in Othman El Kabir och Abdul Razak, vilket är två på förhand mycket bra värvningar. Konkurrensen i årets upplaga av Allsvenskan är dock riktigt stor, och vi tror att Sirius får nöja sig med en 11:e-plats.

Kalmar FF ser intressanta ut, med två brassevärvningar varav en varit ordinarie i Flamengo. Har dock inte övertygat under försäsongen, och det är oklart om Rasmus Elm kommer att hålla sig frisk hela säsongen. Vi tippar att Nanne Bergstrand tar Kalmar till plats 9, vilket innebär 3 placeringar bättre än ifjol.

Hammarby har storvärvat, och bland annat förstärkt med Erkan Zengin och Nikola Djurdjic. Lagets mittfält och anfall ser nu riktigt vasst ut, men försvaret har inte övertygat under försäsongen. Vi tror att det blir en 6:e-plats för ”Bajen”.

Förra säsongen blev IFK Norrköping 6:a, och man har sedan dess lyckats behålla sina mest tongivande spelare samtidigt som man hämtat in spets i form av Simon Thern, Jordan Larsson och Alexander Jakobsen. Men ”Peking” är inte det enda laget som förstärkt, och vi tror endast att de avancerar en plats jämfört med ifjol.

AIK har värvat klasspelare efter klasspelare under våren, och även om spelet inte har börjat stämma riktigt än tror vi att det bara är en tidsfråga innan laget kommer igång. AIK löper inte samma risk som Östersund att tappa nyckelspelare i sommar, då så pass många av AIK:s bärande spelare är nya i klubben, och dessutom har en högre ålder än Östersunds. AIK har dessutom bredd att täcka upp om någon skulle försvinna.

Malmö FF har imponerat under försäsongen, och har varken förlorat någon träningsmatch eller någon match i Svenska Cupen. MFF har den starkaste truppen i Allsvenskan, och värvningen av Fouad Bachirou höjer laget samtidigt som den försvagar konkurrerande Östersund i kampen om SM-guldet. Vi tror att Malmö FF tar sitt tredje raka SM-guld.

