Allsvenskan startade förra helgen, och detta med en hel del sevärda matcher. Mattias Svanberg gjorde det snabbaste målet i Allsvenskan 2018, och detta med en riktig kanon mot Elfsborg när klockan stod på 1:26.



Hammarbys Jiloan Hamad briljerade med ett hat-trick mot IK Sirius, och Elias Már Ómarsson – som inte hade nätat sedan 2016 – gjorde två mål för IFK Göteborg borta mot Trelleborg.



Djurgården bortabesegrade sensationslaget Östersund, och AIK vann mot Dalkurd. Kalle Holmberg avgjorde mot Brommapojkarna, och alla tre nykomlingarna förlorade således sin öppningsmatch.



Moestafa El Kabir gjorde en succéartad comeback i BK Häcken när han nätade mot Kalmar efter bara några minuter på planen, på en välplacerad straff. En match i den första omgången slutade mållöst; den på Norrporten Arena mellan GIF Sundsvall och Örebro.

En uppskjuten match i helgen

Under lördag den 7:e april spelas en match i Allsvenskan, då Örebro tar emot IFK Norrköping. Örebro söker första målet och första segern, medan ”Peking” kommer att försöka följa upp sin inledande seger med en ny vinst.



Under söndagen spelas tre matcher. Djurgården har sin hemmapremiär, och välkomnar Trelleborgs FF till Tele2 Arena. Samtidigt ska Kalmar och Elfsborg, som båda förlorade i omgång 1, mötas på Guldfågeln Arena.



Senare under söndagen tar Dalkurd emot Östersund, och ÖFK får alltså besöka Dalarna- Uppsala-laget på deras hemmaarena i Gävle.



Även Sirius - GIF Sundsvall var tänkt att spelas under söndagen, men väderförhållandena har gjort att matchen måste skjutas upp då planen inte anses spelbar. Nytt datum är ännu inte fastställt.

2 matcher på måndag, 1 på tisdag

På måndag har vi ett riktigt stormöte att se fram emot, då Malmö FF välkomnar AIK till Stadion. Samtidigt spelar Brommapojkarna mot BK Häcken på Grimsta IP.



Omgången avrundas med ytterligare en sevärd match, då IFK Göteborg tar emot Hammarby IF på tisdag kväll. Därefter tar Allsvenskan uppehåll för några dagar, innan omgång 3 inleds fredagen den 13:e april.

Samtidigt som det spelas underhållande fotboll i Allsvenskan, går de europeiska ligorna mot sin slutfas. Här kan ni läsa vårt speltips på de bästa matcherna 6-8 april.

Streama Allsvenskan

Här kan ni läsa om hur ni gör för att streama Allsvenskan. Tjänsten som sänder Allsvenskan är CMore.

Omgång 2 – alla matcher

Lördag 7 april

16:00: Örebro - Norrköping

Söndag 8 april

15:00: Kalmar - Elfsborg

15:00: Djurgården - Trelleborg

17:30: Dalkurd - Östersund

Måndag 9 april

19:00: Malmö - AIK

19:00: Brommapojkarna - Häcken

Tisdag 10 april

19:00: IFK Göteborg - Hammarby