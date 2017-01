Super Bowl 2017 – Odds & live betting

Finalmatchen i NFL (Super Bowl) kommer under 2017 att spelas den 5 februari. Det förväntas återigen att slå publikrekord och många människor är laddade på finalen.

Se till att du redan har säkrat din spelkupong inför match, och väljer att spela på odds för Super Bowl 2017.

Detta kan du göra hos de sajter som vi rekommenderar nedanför. Dessa sajter är de främsta bettingsidor när det kommer till att erbjuda de bästa oddsen på Super Bowl.

Avspark: 5/2-2017

Arena: NRG Stadium (Houston, Texas)

Visas hos: TV3 & ViaPlay

Tippa Super Bowl – Bästa oddsen

Om du är en erfaren spelare av odds och betting så kanske du känner till att oddsen varierar beroende på vilken bettingsida som du spelar för.

Att jämföra odds inför stora finalmatcher som Super Bowl är därför att rekommendera. Det låter dig få chansen att vinna mer pengar för samma insats. Perfekt för dig som är ute efter att vinna så mycket pengar som möjligt på odds inför Super Bowl 2017.

Amerikansk fotboll har blivit allt mer populär i Sverige, och i Europa. Därför har det blivit en naturlig ström med spelare i Sverige som vill betta på amerikansk fotboll i NFL.

Klicka på länken nedanför, och se våra oddsjämförelser mellan olika sajter som kommer att erbjuda spel på Super Bowl 2017.

Jämför bettingsidor med bäst odds online!

Vi kan ännu inte presentera några odds som är i direkt anslutning med de uppdateringar som görs inne hos de bettingsidor vi rekommenderar. Därför behöver du dessvärre gå in till någon av sajterna och se själv vilka odds du kan betta på.

Nedan finner du två tips!

Bet365 – Alltid höga odds inför Super Bowl

Unibet – Kungar på kampanjer & bonusar

Bonus

Det finns goda chanser till att du kan få bonusar och erbjudanden i samband med att du vill spela på Super Bowl. Ett stort evenemang med mycket uppmärksamhet är ett perfekt tillfälle för att erbjuda bra odds bonusar, kampanjer med gratis spel, eller erbjudanden på live odds.

Vi kommer att uppdatera med information inne hos Sportal om vi hittar ytterligare information kring vilka bonusar som kommer att erbjudas inom en snar framtid.

Livebetting

Under Super Bowl så erbjuder flera bettingsidor dig att spela live under matchen. Det är extra roligt att spela på resultat mitt i matchen, speciellt om du följer Super Bowl live via TV eller stream.

Att live betta på sport är mycket populärt, och växer sig allt större. Främst populärt är det att spela på matcher med sin mobiltelefon. Det ger en större frihet, och du kan smidigare lägga de bets du vill spela på.

Se Super Bowl på TV

Förra året gjorde TV3 en satsning i Sverige. Satsningen innebar att de skulle visa Super Bowl i svensk TV. Sagt och gjort, och många svenskar följde spänt den finalmatch i NFL som spelades.

År 2017 så kommer TV3 göra samma satsning, vilket innebär att vi återfår se Super Bowl på någon av de stardard TV-kanaler som är populära i Sverige.

Det går även att streama matchen online med hjälp av ViaPlay. Du behöver då ett konto inne hos streamingsajten och följa eventuella instruktioner.