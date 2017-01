Spela gratis & riskfritt på Australian Open 

När det kommer till att spela på tennis & Australian Open online, så kan det hjälpa dig att leta lite efter värdefulla kampanjer, odds bonusar, eller gratis spel.

Australian Open är en så pass stor tunering att flera bookmakers online kan erbjuda gratis spel & bonusar. En av dessa bettingsidor är LeoVegas. Inne hos deras sportsbooking så får du just nu gratis pengar att betta tennis med.

Du kommer inte bara få en enda stor bonus, utan kunna få spela med gratis spel under varje dag under hela Australian Open 2017. Läs mer om erbjudandet, och se till att du använder vårt tips om Australian Open bonus online.

Så fungerar din bonus på tennis!

LeoVegas erbjuder ett gratis spel på tennismatcher inom Australian Open. Det kan ses som en slags bonus som du låser upp. Genom att lägga tre livebets för 100 kr eller mer, så kommer du att låsa upp gratis spel.

Då kommer LeoVegas belöna dig med att kunna lägga ett odds gratis, och där med helt riskfritt från din sida.

Om du fortfarande inte har koll på vad du exakt ska göra för att hämta ditt erbjudande, så har vi här nedanför förtydligat vad som krävs.

Skapa ett konto hos LeoVegas sportbooking

Logga in via din mobil eller surfplatta

Spela på tre livespel på 100 kr eller mer

Få 100 kr gratis i bonus att spela på Australian Open med

Var uppmärksam att LeoVegas endast erbjuder denna odds bonus online till de spelare som använder sin mobil. LeoVegas vill satsa så mycket som möjligt på de moderna spelarna som gärna bettar via sina mobila enheter.

Livebetta tennis

Det finns ett ovanligt stort intresse att spela på just live odds under en tennismatch. Att spela på livebetting under Australian Open 2017 låter dig spela på vem som slår in nästa serv, eller vem som vinner det påbörjade setet.

Att spela på live odds på nätet är verkligen något vi rekommenderar. Det låter dig alltid kunna spela på resultat, eller händelser som du kan följa via streaming eller på TV.

Allra smidigast gör du detta inne hos en bettingsida som även erbjuder dig att spela på odds i mobil. Dessa sajter erbjuder dig att kunna spela på matcher när och vart du än vill. Smidigare är så kan det knappast bli att spela på Australian Open.

Vi rekommenderar dig även att se Australian Open 2017 live på TV samtidigt som du spelar på livebets. Det är garaterat en sak som kommer öka nerverna i alla spännande tennismatcher i tuneringen.