Juventus – AC Milan: Final i Supercoppa

Utöver finalen i italienska Super Cupen så sänder de gratis matcher från andra stora ligor ute i Europa. Vad sägs om att kunna se alla matcher i Serie A via live streams gratis ? Det låter säkerligen inte helt fel. Detta är fullt möjligt att göra genom ett nytt spelkonto inne hos Bet365.

Normalt sett så spelas finalen i italienska Super cupen i augusti eller september på ett av lagens hemmaarenor. År 2016 så valde de att lägga matchen dagen in julafton, och i Jassim Bin Hamad Stadium i Doha, Qatar.

En match som du kommer att kunna streama gratis ute på nätet via live streams!

