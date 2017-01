Valencia – Celta Vigo: Vem går vidare i Copa del Rey?

Matchen som spelas den 3 januari 2017 mellan Valencia – Celta Vigo kommer bli en nagelbitare som många ser framemot.

Du kan streama matchen helt gratis, och betta på samtidigt. Vilken innebär att du kan göra denna redan spännande match, till ännu mer nervkittlande.

Som extra krydda till matchen så håller många svenskar tummarna på att det är John Guidettis lag Celta Vigo som ska ta sig långt i Copa del Rey. John Guidetti kommer med stor sannolikhet att finnas med i laguppställningen som Celta Vigo gästar Valencia med.

Avspark: kl. 19:00, den 3/1-2017

Arena: Mestalla

Visas hos: Bet365

Streama matchen

Genom att endast ta dig vidare till Bet365, så kan du streama matchen Valencia – Celta Vigo gratis. Inne på bettingsajten så erbjuder de nämligen sina kunder något speciellt. De som Bet365 erbjuder är live streams, vilket innebär att du som medlem kan streama roliga matcher från heta ligor och turneringar.

Som medlem hos Bet365 så kan du streama massor av fotboll från Spanien. Vilket passar dig som älskar att streama La Liga och Copa del Reý.

Just matchen mellan Valencia – Celta Vigo går att streama hos Bet365 under matchdagen den 3 januari. Det enda du måste sett till är att ditt konto finns hos Bet365. Sedan att du aktivt måste ha gjort en insättning, eller spela på odds under den senaste tiden.

Då kommer du helt gratis kunna live streama matchen mellan Valencia – Celta Vigo. Matchen börjar klockan 19:00, men sändningen kommer att starta ungefär 5-10 minuter innan matchstarten.

Vi tror på John Guidetti!

Vi kommer att spela på en seger för John Guidettis gäng – Celta Vigo kommer vinna. Trots att laget inte på förhand är det starkaste laget, så lockar tanken på att Celta Vigo ska vinna för mycket.

Vi hoppas på framgångar för Johns lag, och spelar även självklart på matchen. Där kan vi direkt se att högst odds bjuds på Celta Vigo, trots att laget inte alls ä oräknade på något vis. Valencia har haft en katastrofsäsong hittills och ligger just nu på en 17:e plats i La Liga.

Celta Vigo har inte haft en kanonsäsong heller, men lyckats att undvika de sämsta placeringarna. Frågan är om de kan ta vinsten, och ta sig vidare mot kvartsfinalerna i Copa del Rey.