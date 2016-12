Matchprogram under julen

Dagen innan julafton, och under julhelgen så brukar det bjudas på flera sjysta matcher runt om i Europa. Vi samlar de i vårt program under jul.

Vi tror knappast du kommer bli besviken på det utbud av direktsänd sport som finns inne hos Bet365. Där kan du nämligen streama fotboll från Serie A, La Liga, Ligue 1 och Allsvenskan (IP begränsad). Se till att du har ditt konto redo för att kunna följa all fotboll på bästa sätt!

En annan stor fördel med att vara en medlem hos Bet365. Det är att du alltid kan se till att streama fotboll live. Inne hos denna bookmaker så har de även kombinerat in en streamingtjänst . Där kan du välja att se live streams från hela Europa allt som behövs är att ha pengar på kontot.

Att skapa ditt konto går väldigt snabbt, och du får en chans att använda dig av deras bonus. Genom att få din bonus så kan du snabbt se till att börja på alla matcher som finns under julhelgen.

Genom att spela på matcherna så kan du öka spänningen under julhelgen. Kanske vill du ha ännu mer spänningen en den som erbjuds med alla julklappar.

Nedan hittar du de hetaste matcher som finns att följa under julen. Vi tror säkert att du hittar intressanta matcher för att kombinera din julhelg med toppfotboll i Europa.

I Premier League spelas som vanligt boxing day-fotboll i sann tradition. Det innebär att en hel del matcher i engelska Premier League ska spelas under annandagen.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter väljaKontakta oss.