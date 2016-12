Du får helt enkelt ett komplett paket som garanterat inte kommer bli tråkigt! Det kommer hela tiden finnas tid för dig att kunna streama fotboll & sport online. Bläddra bland deras tablå efter du skapat ett konto. Där kan du välja alla matcher du vill se direkt via dator, mobil eller TV.

Viaplay har verkligen ett häftigt sportpaket där de blandar in massor av sjysta live streams. Inte minst för dig som älskar fotboll.

En stor fördel är att du kan streama fotboll offline. Genom att på förhand ladda in en match, så kan du spara den tills du vill se den i ett offline-läge. Det passar alldeles utmärkt för dig som ska resa via flyg eller tåg som ofta har begränsad tillgång till internet.

Genom att kunna köpa matcher hos Viaplay så kan du spara pengar. Det kan även bli kostsamt för dig att använda dig av pay per view om du vill se flera matcher i månaden. Då kan det istället vara mer lönsamt och enklare att köpa ett sportpaket.

Pay per view är ett begrepp som innebär då du kan streama matcher emot en betalning. Du väljer då specifikt ut vilka matcher du vill se, och kan sedan betala för varje match. Detta kan gynna dig som endast vill se ett smalt utbud av fotboll i Premier League eller Champions League.

Genom att bara offra några få minuter, och en mindre avgift i månaden så når du all sport du kan tänka dig.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter väljaKontakta oss.