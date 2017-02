Streama Speedway – TV & live streams

Det finns ett brett intresse för Speedway i Sverige. Därför finns det hjälp för dig som vill se Elitserien eller Speedway GP live på nätet. Med vår hjälp så hittar du snabbt till de live streams som finns, eller TV kanaler som sporten sänds på.

Genom att ta del av vår hjälp, så kommer du snabbt att hamna på lagliga streamingsidor som erbjuder dig att se Speedway. I flera fall så kan du se Speedway från Elitserien eller GP helt gratis. Detta beroende på vilken av TV kanalerna eller streamsidorna som köpt rättigheter att visa events från sporten.

Det är med största sannolikhet CMore & ViaPlay som just nu kommer att stå till tjänst med de hetaste från motorsporten. Nedan kan du läsa mer om vilka tävligar, eller ligor som du kan streama med dessa två TV bolag.

Speedway GP

Om du vill se Speedway GP live via streams eller på TV, så rekommenderas du att ta hjälpa av ViaPlay. Det har nämligen de som har köpt upp rättigheter för att visa tävlingar från Speedway GP.

Inne hos ViaPlay så kan du inte bara streama Speedway GP, utan även ta del av massor av andra evenemang inom sportens värld. Vad sägs till exempel om att kunna streama sport online från de största ligorna inom ishockey och fotboll?

Det lockas alltid till en härlig folkfest när det ska köras Speedway GP. Då ställer de allra bästa förarna upp för att göra upp om världscup-poäng. Alla dessa poäng adderas sedan till en tabell där förarna kämpar om att komma så högt upp som möjligt.

Det har blivit en lång vana för oss svenskar att kunna följa förare från Sverige i Speedway Grand Prix. Några stora förare som funnit, eller fortfarande finns med i Speedway GP är Antonio Lindbäck, Andreas Jonsson, Fredrik Lindström och Tony Rickardsson.

Under en hel säsong så bjuds det alltid på massor av rafflande matcher mellan proffsåkarna. Det är oftast även jämnt, och skapar stor dramatik strax innan hela Speedway GP ska avgöras, och en av förarna ska lyfta pokalen i luften!

Elitserien

Det är långt ifrån bara Speedway GP som lockar svenskar att vilja streama speedway live. Det finns även ett brinnande intresse för svenskar att se Elitserien i speedway live.

Det finns självklart möjligheter för dig som vill streama Elitserien, eller se via en TV-kanal. Det bolag som äger rättigheter för att streama Elitserien i speedway är CMore. De plockar ut de allra bästa matcherna mellan lag i Elitserien. Sedan väljer de att sända matcherna direkt via live streams på nätet, eller via TV-kanaler som ägs a CMore.

Elitserien bjuder likt speedway GP på massor av dramatik. Det finns många världsstjärnor som just nu kör för svenska lag. Vilket har bidragit till att sporten i Sverige bara har växt. I Sverige finns ett ovanligt stort intresse för speedway i jämförelse med många andra länder i Europa, och världen.

I den svenska Elitserien i speedway så hittar vi kända lag som Indianerna, Rospiggarna, Piraterna, Masarna, och Elit Vetlanda. Många svenskar har redan ett favoritlag som de följer med hjälp av live streams från Elitserien. Se till att börja du också, och häng med i all dramatik som erbjuds från den svenska Elitserien i speedway!

Streama gratis!

Det är inte speciellt vanligt att kunna streama speedway från GP eller Elitserien gratis. Däremot finns det chans att andra stora tävlingar inom speedway går att streama gratis med hjälp av SVT.

Det finns t.ex. lagtävlingar där landslag i speedway tävlar mot varandra, och där förarna inte kör individuellt. Under dessa tävlingar som hamnar utanför Elitserien och Speedway GP, så finns det goda chanser att SVT tar upp sändningar.

Tidigare år så har SVT varit snabba med att rycka åt sig events inom speedway som inte varit uppköpta av andra TV kanaler.

Därför rekommenderas du alltid att kolla om dina tävlingar inom speedway erbjuds med SVT. Skulle så vara fallet, så kommer du att kunna se speedway gratis via live streams online eller se direkt på din TV.

Det händer även att ViaPlay eller CMore erbjuder sina nya kunder att testa deras live streams gratis i en månad. Skulle ett sådant erbjudande finnas till när du vill streama speedway, så kan du göra det helt gratis i första månaden.

Därför kan det vara bra att i jämna mellanrum kolla av vilka erbjudanden som finns att hämta inne hos dessa streamingsidor på nätet.

Motorsport

Om du skulle vara väldigt intresserad av att följa med inom speedway, så kanske du är intresserad av annan motorsport. Då kan det vara bra att känna till att det finns mer motorsport att streama online. Med ett konto inne hos ViaPlay så kommer du även att kunna se Formel 1 Grand Prix.

Det är alltid bäst om du kan samla all den sport som du är intresserad av att se på ett enda ställe. Det gör det inte bara enklare för dig att följa alla roliga events, utan blir oftast billigare också.

Vi tycker alltid det är en bra idé att tänka genom vilka sporter, ligor, och tävlingar som du vill följa. Sedan kolla upp vart du kan se live streams från dessa evenemang. Därefter så kan du enklare avväga om det är värt att skapa ett konto hos ViaPlay eller CMore, eller om du kan nöja dig med de gratis streams som finns tillgängliga.