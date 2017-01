Streama fotboll från England – Gratis live streams

Behöver du tips på live streams som är helt gratis att titta på? Kanske vill du börja streama fotboll från Premier League, FA-cupen eller Championship? Då kan vi hjälpa dig till en lång rad av matcher som spelas i England.

Allra mest populärt är det att se Premier League via live streams online. Det är inte speciellt konstigt då det är den högsta divisionen, och där med den bästa ligan i England.

Där spelar varje år matcher mellan några av världens bästa klubbar. Bland dessa lag räknas naturligtvis Manchester United, Chelsea FC, Liverpool, Arsenal och Manchester City. Allra störst tryck är det på våra gratis streams när dessa lagen är inblandade.

Det är inte alla matcher från Premier League som du kan se & streama gratis online. Fortsätta läsa i vår text för att se vilka matcher du kan se både gratis och fullt lagligt.

Hur ser jag engelska ligor & fotboll?

Nedan kommer du att få hjälp och se om du kan streama gratis från Premier League, FA-cupen och Championship.

Se därför till att ta våra på våra tips, och börja din resa till allt bättre fotboll online. Vi tror verkligen du blir förvånad om hur enkelt det är att se gratis fotboll från England.

Premier League

Rättigheterna för att få sända, eller att låta dig streama Premier League är dyra för de aktörer som vill få egenrätt.

Detta innebär att det läggs enorma pengar för att köpa kontraktet och därmed få rättigheter att sända matcher.

I Sverige så domineras dessa rättigheter att streama Premier League hos ViaPlay. Det är en streamingtjänst online som hjälper dig att inte bara se matcher från Premier League, utan även andra matcher från stora ligor. Där bland annat Serie A och La Liga.

Med tanke på att det är dyrt med att köpa rättigheter för att kunna direktsända matcher från Premier League, så har ViaPlay valt att lägga en avgift på sina matcher.

Därför är det inte gratis att streama Premier League hos streamingtjänsten. Däremot är det gratis för alla de nya kunder som väljer att bli medlemmar. Inne hos ViaPlay så erbjuder de dig nämligen att streama Premier League gratis din första månad. Förutom fotboll från Premier League så erbjuds du massor av annan sport, filmer och serier.

Om du inte vill skapa ett nytt konto för att streama fotboll hos ViaPlay, så kan du även köpa matcher. Skulle du endast vara intresserad av att se enstaka matcher, så kan det löna sig att använda sig av pay-per-view. Det har som funktion att du kan välja en match, och sedan köpa rättigheten att streama matchen via internet.

Du kan då välja om du vill streama via din mobil, via datorn, eller varför inte via surfplatta.

Streama med ViaPlay

FA-cupen

Även för den traditionella och klassiska FA-cupen så är det många som vill streama matcher gratis ute på nätet. FA-cupen räknas som världens äldsta fotbollscup, och har historia från 1871.

Många engelska fotbollslag ser därför cupen som en väldigt åtråvärd turnering att vinna. Utöver prispengar och äran så kan laget som vinner även få en resa ut till Europa. Vinnaren får nämligen en direktplats i Europa League utan att behöva kvala sig in.

Skulle laget redan vara klart för att spela i Europa League, men ändå vinner FA-cupen. Då går automatiskt de högst placerade lag i Premier League, som ännu inte kvalificerat sig gå vidare.

Att streama FA-Cupen är väldigt populärt. Speciellt när det är stora klubbar från Premier League som drabbas samma. Under en omgång brukar det alltid finnas flera intressanta matcher som finns att se via gratis live streams från FA-cupen

Inne hos Bet365 så kan du få tillgång till alla dessa matcher gratis. Det enda du behöver göra för att direkt kunna se FA-Cupen online är att ha ett spelkonto.

Ett spelkonto kan du enkelt skaffa genom att registrera dig som ny medlem. Sedan kommer du att direkt kunna gå till Bet365 livestreaming för att se vilka matcher från FA-cupen som du vill se gratis på nätet.

Så enkelt kan det vara att få gratis tillgång till matcher i FA-cupen gratis!

Streama med Bet365

Championship

Vid sidan av Premier League så spelas Championship. Championship är den näst högst ligan i England, och kan därför jämföras med Superettan i Sverige.

Skillnaden mellan Championship och Superettan är däremot ganska stor rent spelmässigt. Det är ett betydligt större intresse för Championship samtidigt som de spelar en fotboll som är av riktigt hög nivå.

Den höga nivån har lett till att många i Sverige, och i övriga Europa vill streama matcher gratis från Championship. Detta är fullt möjligt att göra!

Trots att det är ganska dyrt med rättigheter för att kunna sända fotboll från Championship i England, så har Bet365 alla lagar och regler på sin sida. De väljer därför att visa flera bra och roliga matcher från Championship under en säsong.

Se endast till att du har skapat ett gratis konto inne hos Bet365. Därefter får du tillgång till att streama Championship live & gratis.

Det enda du behöver göra efter att du har skapat ditt konto hos stream sidan är att gå till alla deras live streams och hitta din match som du vill se.

Vi tror att du blir nöjd med alla de matcher som du kan direktsända gratis via streams hos Bet365. Testa tjänsten helt gratis, och se till att du kan betta på fotboll samtidigt som du följer den via din sändning.

Streama med Bet365

Fotbollslag & klubbar

När du väljer att streama fotboll från Premier League, FA-cupen och Championship gratis så får du möjligheten att se alla stora fotbollslag.

Med alla de stora fotbollslag så räknar vi främst klubbar från England som spelar i Premier League. Det finns även gott om publikfavoriter i de lägre divisionerna som i t.ex. Championship.

Några självklara exempel på klubbar som vi kan se i Premier League är bl.a. Manchester United, Manchester City, Chelsea FC, Tottenham Hotspur, Liverpool, Arsenal, Everton och många fler. Många fotbollsfans väljer att placera Premier League i England som den absolut största och bästa fotbollsligan i världen.

Därför är det inte alls konstigt att du kan streama massor av kända fotbollslag från England under en hel säsong.

När vi kollar vad det finns för matcher och fotbollsklubbar som du kan streama gratis så finns bl.a. FA-cupen och Championship.

I FA-Cupen hittar vi massor av engelska fotbollslag från både Premier League och Championship. När det kommer till matcher i FA-cupen, så är detta den bästa och ibland den enda chansen som du kan streama engelska fotbollsklubbar i Premier League gratis.

När det kommer till de gratis matcher i Championship så finns flera klassiska engelska fotbollslag att se. Här hittar vi i många fall Leeds United som var en känd favorit för många svenskar i början av 90-talet. Även andra klubbar som varit med tidigare i Premier League återfinns i Championship, och är lag många svenskar känner igen.

Några exempel på dessa klubbar är Burnley, Newcastle, Wolverhamton, Aston Villa, och Fulham. Med andra ord så finns det gott om högklassig fotboll att även se i Championship. Då är det bra att veta att det är helt gratis!

Spelschema & matcher

För att kunna följa ditt lag i England, eller om du är allmänt är intresserad av engelsk fotboll. Då rekommenderas du att följa vilka matcher som kommer att spelas. Detta kan du enkelt få hjälp med. Det enda du behöver göra är att hitta ett spelschema för Premier League, Championship eller FA-Cupen.

Du kan enkelt följa vilka matcher i England som du kan streama gratis på nätet med hjälp av spelschemat. För många är det viktigt att stenhårt hålla koll. Samtidigt som en del använder spelschemat för att se vilka matcher som spelas när de är sugna på att se gratis fotboll streams online.

För att se ett fullt spelschema för Premier League, Championship och FA-cupen så rekommenderas du vidare till Premier Leagues officiella hemsida – www.premierleague.com.

Om du är mer intresserad av matchprogrammet för Championship så har de bra hjälp hos BBC. Där kan du se mer än bara ett spelschema. Där finns även information om tabeller, nyheter och livescore för Championship. - www.bbc.com/championship

Direktsänt i TV & mobil

Genom att kunna välja att streama online så öppnas en rad olika alternativ för dig. Du kan nu välja på vilken av dina enheter som du vill se engelsk foboll.

Det innebär att om du är hemma så kan du välja att streama Premier League på din TV. Det är det som allra flest väljer när de har en ledig hemmakväll.

Skulle du däremot vilja kunna se en match under tiden som du är ute och åker tåg, eller har kafferast på jobbet? Då rekommenderas du att istället streama Premier League i mobil eller i din surfplatta.

Det har sedan en bra tid tillbaka varit populärt och omtyckt att använda sig av gratis fotboll streams i mobil & surfplatta. Många har märkt av att de inte längre behöver vara bundna vid en TV eller dator för att se många av sina favoritlag spela matcher i England.

Vi tror, och hoppas på att du har fått hjälp med alla de frågor som du kan tänkas ha innan du börjar direktsända engelsk fotboll på din TV, dator, mobil eller surfplatta. Se därför till att gå genom de steg som krävs för att du ska få tillgång till den fotboll som du älskar allra mest.