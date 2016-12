Utöver gratis streams så kan du få fler sjysta erbjudanden. Det kan bland annat handla om att du får billigare pris under flera månader, eller slipper betala någon avgift under speciella mästerskap, eller liknande.

Även här har CMore valt att erbjuda ett svenskt utbud. Du kan se många filmer och serier som kommer just från Sverige. Detta mixar de med andra utländska filmer som kryddar till det totalt utbudet av streams som redan finns.

Utbudet av streams som finns inne hos CMore passar alldeles perfekt för oss svenskar. Här får vi nämligen tillgång till all den inhemska elitidrotten som finns. Vi tror knappast att andra människor utöver oss svenskar blir mer nöjda. För att vara intresserad av att streama sport från CMore så lär man vara svensk helt enkelt.

Med tanke på att CMore har satsat på ett stort utbud av sport, så finns det både fotboll & annan övrig sport att streama med hjälp av ditt konto. Det innebär att du kan streama t.ex. fotboll från Allsvenskan på sommarhalvåret, och sedan hänga med i SHL (Elitserien i ishockey) under vinterhalvåret.

Att använda sig av per per view innebär att du att du kan köpa streams inför till specifika matcher och sedan få tillgång till en stream som visar matchen för dig. Ett knep många i Sverige använder sig av som inte vill lägga för mycket pengar på att streama fotboll online.

CMore kommer då erbjuda dig ett pris för att kunna streama matchen. Godkänner du priset så betalar du, och kan vänta in att just din match ska börja.

Om du inte skulle vilja ha ett konto med tillhörande TV- och streampaket så går det att köpa specifika matcher. Detta kallas ibland för pay per view, och går ut på att du köper de matcher du vill se på förhand.

Om du vill läsa mer om vilken sport & fotboll som du kan streama med hjälp av CMore, så rekommenderar vi dig att scrolla ner en liten bit. Vi anger och listar all den sport som finns inne hos denna streamsida. Det leder till att du enklare kan bestämma om du anser det är värt att skapa ett konto hos CMore, eller inte.

Vill du bland all sport från Sverige på en och samma streamingsida? Då rekommenderar vi alltid CMore som ligger i framkant när det gäller att streama Allsvenskna & superettan online.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter väljaKontakta oss.