Senegal – Zimbabwe: Enkel match att tippa?

Deras match mot Zimbabwe anses nog vara den enklaste, trots att den inte är enkel. Efter att laget bekvämt vann mot Tunisien med 2-0. Ett ännu större plus för Senegal är att Zimbabwe lyckades smått överraskande att ta en poäng mot Algeriet.

Många kanske påstår att matchen mellan Senegal och Zimbabwe kommer vara en enkel match att förutspå. Det är inte riktigt så enkelt enligt oss. Vi har tidigare sett att många större lag har fallit under tidigare upplagor av afrikanska mästerskapen.

