Real Madrid – Real Sociedad: Vårt speltips om La Liga

Skulle du vilja se matchen på söndag, den 29/1? Då kan du streama gratis inne hos Unibet. De erbjuder nämligen alla deras aktiva spelare att se Real Madrid live via streams . Det enda du behöver se till för att få tillgång till matcher i La Liga är att ha pengar på ditt spelkonto.

Real Madrid slickar säkert sina sår efter att blivit utslagna från Copa del Rey av Celta Vigo. Kanske kan det försvaga Real Madrids självförtroende. Är det någon gång på året som Real Sociedad har en bra chans mot Real Madrid så är det under denna omgång.

Real Sociedad kommer att spela mot FC Barcelona, vilket kommer förbereda laget väl när de spelar mot Real Madrid. Dessutom har Real Sociedad tagit sig i kragen efter en del förlorade matcher Vi hittar just nu laget på en sjätte placering i La Liga, vilket vittnar om ett lag med framgångar.

För att sätta extra stor spänning inför matchen på söndag mellan Real Madrid – Real Sociedad så har vi valt att lämna in en skräll på vår kupong. Vi tror faktiskt inte det är helt omöjligt att Real Sociedad vinner matchen.

