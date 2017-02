PSG – FC Barcelona: Speltips i Champions League 14/2

Just nu kan vi hämta ut oddset 3.35 på att det är PSG som vinner den första av två matcher. Det kanske inte är det mest troliga resultat, men det resultat som vi anser dela ut mest pengar trots hyfsade chanser.

När vi jämför lite olika odds inför vårt speltips för PSG och FC Barcelona, så märker vi att Unibet har just nu de bästa oddsen för vårt resultat.

Vi anser att PSG har goda förutsättningar att överraska FC Barcelona under den första matchen. Ska PSG ha en chans så måste de vinna, eller åtminstone spela oavgjort på sin hemmaplan i Paris.

Det kryllar av spännande matcher i Champions League framöver. Vi har nämligen lämnat gruppspelet, och ser framemot åttondelsfinaler. Där hittar vi just bl.a. Paris Saint Germain (PSG) och FC Barcelona.

