Manchester United – Liverpool FC: Speltips inför matchen

Det kommer varje år massor av roliga matcher till Sverige. Många av dessa matcher kan du se till att streama på nätet. Om du vill se till att kunna streama Premier League, Championsship & FA-cupen live så kan du läsa mer via länken.

Under helgens omgång kommer inte Manchester United och Liverpool inte vara de enda lagen från sina städer som ska kriga om tre poäng i Premier League.

En dags vila kan kanske vara avgörande på vem som vinner matchen på Old Trafford. Våra gissningar går oavsett på Manchester United.

Det exakta oddset inför matchen är svårt att beräkna just nu. Det allra bästa att göra är att avvakta till lagen har släppt sina startelvor inför matchen. Då kommer du veta vilka spelare som du kan betta på att göra mål och vilka försvarare som de kommer att möta.

Vi kommer att slänga in pengar på ett bet på att Zlatan kommer att göra första målet i matchen. Om vårt speltips går in, så kommer vi att hämta ut ett odds på omkring 2-4 gånger pengarna.

En sak som du kan spela på är att gissa rätt målgörare i matchen (om det nu blir någon). Det är ganska populärt bland oss svenskar att betta på att Zlatan ska göra mål. Detta delar oftast ut ett bra odds, med tanke på hur målfarlig den svenska Zlatan Ibrahimovic faktiskt är just nu.

Avspark: Den 15/1-2017, klockan 17:00 Arena: Old Trafford Visas hos: ViaPlay

Under mängder av säsonger i Premier League har städernas bästa lag slåtts om viktiga poäng under åren. Nu ser fram emot helgens match som vi hoppas kommer bli ett av många klassiska möten städerna emellan.

