Juventus – Inter: Helgens bästa match i Serie A

Bli medlem på Unibet du också, och hämta din bonus redan idag! Med hjälp av din bonus kan du få spela med mer pengar än vad du sätter in.

Matchen mot Juventus tror vi kommer bli en match där Inter får se sig besegrade, Juventus samlar massor av kraft och energi på att göra det som krävs för att känna sig mer bekväma i sin serieledning. Därför är en seger mot Inter ett måste, och något som vi tror Juventus kommer at greja.

Ett hårt motstånd som garanterat vill straffa Juventus, samtidigt som de tar ett stort kliv in i guldstriden är Inter.

Juventus är enligt oss det starkaste laget i Italien just nu. Inte minst när de spelar på sin hemmaplan Juventus Stadium. Laget känner även stor press av att vinna nu. Deras tabellkonkurrenter har kommit ganska nära inpå Juventus, och nu riskerar att bli av med sin första placering i Serie A.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter väljaKontakta oss.