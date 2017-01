FC Barcelona – Bilbao: Barcelona i underläge

FC Barcelona kommer att hålla uppe ett högt tempo under hela matchen, och trycka på framåt. Med många i Bilbaos försvar, så öppnar de chanser gör att kunna bli en hel del hörnor.

Just nu ligger FC Barcelona under med 1-0 inför returmötet. Ett resultat som förvånar många, men inte bör de väl vara oroliga?

Inför returmötet så ligger FC Barcelona under den interna tabell lagen gör upp i. Kan de vända sitt underläge?

Inför returmötet så ligger FC Barcelona under den interna tabell lagen gör upp i. Kan de vända sitt underläge?

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter väljaKontakta oss.