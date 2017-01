Everton FC – Manchester City: Inför matchen & odds

Om vi lämnar in denna kupong inne hos Unibet så kommer vi att kunna hämta ut oddset – 9.36

Vårt speltips kommer att bli en 1X för Everton och Manchester City, vilket innebär att Everton måste ta poäng i sin match. Tar de poäng, så har vårt odds gått in.

Till exempel så är det tveksamt att många av Manchester Citys backar kommer att starta. Just nu finns det småkänningar och skador hos Paolo Zabaleta och Vincent Kompany. Samtidigt som Fernadinho har dragit på sig en avstängning.

Vi kommer i denna artikel kolla närmare på matchen mellan Everton – Manchester City och ge dig speltips. Vill du se speltips & odds inför Man United – Liverpool kan du klicka dig vidare via länken.

.Inte mindre än två matcher mellan lag från Manchester och Liverpool kommer att spelas under söndagen den 15/1. I dessa två matcher kommer vi att se Everton spela mot Manchester City, och Manchester United ta emot Liverpool.

1/2 Manchester vs Liverpool-matcher

