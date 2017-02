Chelsea – Arsenal: Londonderby om viktiga poäng!

Chelsea ligger just nu allra längst upp i tabellen för Premier League. De ligger just nu på en ganska trygg plats som serieledare med 9 poäng ner till närmsta konkurrent. Just 9 poäng efter ligger på andra London-klubbar just nu.

Både Arsenal och Tottenham ligger efter Chelsea och jagar sin rival i hälarna. Londonderbyt mellan Arsenal och Chelsea kommer där med bli en mycket viktig match. Antingen kommer Chelsea att dra ifrån ytterligare från sina konkurrenter, eller så kommer Premier League tightas ihop.

Vi hoppas på att Premier League blir mer jämn, och att flera lag har chansen att vinna den åtråvärda titeln inför de sista matcherna i Premier League 2017.

Avspark: Den 4/2, kl: 13:30

Arena: Stamford Bridge

Visas hos: ViaPlay

Vi tror på Gunners!

Vi kommer inte bara att hoppas, utan även att tro att det är Arsenal som kommer att ta hem segern. Både Chelsea och Arsenal har hyfsat lika formkurvor som pekar på en positiv trend. Det är indikationer på att båda lagen har i dagsläget goda chanser att ge sina motståndare en riktig kamp.

I ett Londonsderby så handlar inte allt om formkurvor eller historiska resultat mellan lagen. I ett derby i London så handlar allt mer saker kring tillfälligheter och nerver.

Dessa matcher brukar därför vara ganska svåra att tippa. Trots detta så kommer vi att ge oss på ett försök. Vårt försök kommer att ligga på Arsenals axlar, och vi hoppas de kan spela hem segern. Det skulle inte bara vara kul för Premier League, utan även för alla de som tror på att Gunners ska vinna.

Inne hos Unibet så har nämligen Arsenal det högsta oddset. Det innebär att det är på det resultat som vi kan vinna allra mest pengar.

Odds från Unibet

Vi har denna gång valt att hämta våra odds inne hos Unibet. Det är nämligen där de erbjuder oss att få spela med det bästa oddset på dessa två Premier League-lag.

Just nu har Arsenal hela 4.10 x din insats på att vinna matchen. Dessa odds är mycket generösa, och är helt klart den bästa chansningen under helgens program i Premier League. Därför kommer vi att tippa på att det är Arsenal som vinner matchen.

Chelsea vinner matchen – 2.00

Matchen slutar oavgjort – 3.55

Arsenal vinner matchen – 4.10

Se fotboll från Premier League

Vi kan även hjälpa dig att hitta matcher i Premier League som du kan streama online. Med vår hjälp så hittar du till högklassiga streams i England som är av goda kvalité, och utan störande reklam.

ViaPlay är den streamingtjänst som vi rekommenderar dig att använda dig av när det kommer till Premier League live streams. De samlar alla de bästa matcherna från England, och levererar den till dig via TV, dator eller mobil.

Du kan läsa mer om hur du får tillgång till alla direktsändningar här – Streama Premier League & Championsship gratis.