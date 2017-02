Bayern München - Arsenal: Gunners lurar ingen!

Skulle Arsenal endast släppa in ett mål, så anser vi att hoppet ändå finns kvar för att Arsenal ska kvalificera sig från åttondelsfinalen.

Det kommer med andra ord finns mycket talang på Allianz Arena under den 15/2. Men kommer matchen att bli jämn? Nja, Bayern München har ett stort övertag, och mycket lutar mot att det är Arsenal som kommer att åka hem till England med en förlust.

En av de mer stjärnspäckade matcherna under åttondelsfinalerna i Champions League är Bayern München – Arsenal. Här hittar vi flera stora stjärnor som Mesut Özil, Robert Lewandowski, Alexis Sanchez, och Manuel Neuer.

