Tre heta spelare i Allsvenskan 2017

Du kan streama Allsvenskan gratis online. Se till att du är helt redo och klar för att ta emot all fotboll som kommer sändas i Allsvenskan inom snar framtid!

Det lär bli mycket känslor under hans sista säsong i Allsvenskan någonsin. Kan han sluta sin karriär med ett SM-guld & lyckade framgångar i Champions League?

IF Elfsborg blev till sist nya klubben för Jesper Karlsson, som kommer med stor sannolikhet finnas med i truppen som byter om innan matcher.

Under fjolårets säsong slutade Malmö FF som segrare av Allsvenskan 2016. Efter vunnit Allsvenskan med en viss marginal, så tog laget sitt 19:e SM-guld genom tiderna.

